Els metges dicten sentència i aclareixen si Makoke pot seguir a 'Supervivientes'

El plató de 'Supervivientes' emmudia completament el passat dimarts després del tens moment viscut amb una de les seves concursants. Durant una prova de recompensa, Makoke patia una aparatosa caiguda que obligava els metges a intervenir d'urgència. La col·laboradora s'ha passat aquests dies apartada dels seus companys, realitzant-se proves per determinar si la seva permanència en el concurs era viable.

Aquesta nit, durant la cinquena gala de concurs, Jorge Javier Vázquez ha pogut comunicar-li a Makoke la decisió dels metges. Una gala carregada d'emocions per a la concursant, que s'ha posat a plorar només connectar en directe i escoltar l'enorme aplaudiment del públic. "Tot el plató estava emmudit veient les imatges de la teva caiguda, són molt impactants", li confessava el presentador

| Telecinco

"Porto dos dies tancada sense saber què passarà, si tornaré o no", es confessava Makoke, visiblement emocionada. Uns dies que la concursant s'ha pres per pensar en la seva família però que li han deixat molt clar que no vol abandonar 'Supervivientes'. "Jo ara estic bé. Em van treure en helicòpter i pensava que m'havia quedat tetraplègica però ara estic bé i puc seguir de veritat, no vull marxar", insistia.

Malgrat la seva insistència, Jorge Javier Vázquez li ha recordat que la decisió final serà dels metges. "No estic preparada per marxar", seguia repetint Makoke, que no vol marxar "per res del món". No obstant això, el presentador li ha demanat a la concursant que vagi a la Palapa, on coneixerà el veredicte final.

"Jorge, et faig aquí el pont si vols però no em vull anar, estic forta", li demanava la concursant, que no vol abandonar Hondures d'aquesta manera. Abans de conèixer el veredicte dels metges, Makoke ha pogut parlar amb el seu nòvio, amb qui ha compartit un tendre moment.

Finalment, Jorge Javier Vázquez li ha donat la bona nova. "Després de la contusió lumbar, la pacient ha estat sotmesa a totes les proves necessàries", llegia el presentador, deixant la tensió fins al final. "En no presentar cap tipus de fractura, Makoke pot tornar a la platja", comunicava el català, davant la immensa alegria de la concursant, que es reunia amb els seus companys entre llàgrimes i una gran abraçada.