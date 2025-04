Belén Rodríguez sentencia amb una frase el joc de Carmen Alcayde a 'Supervivientes'

El pas de Carmen Alcayde per 'Supervivientes' està donant molt de què parlar. La periodista valenciana s'està deixant cos i ànima a Hondures, cosa que l'ha convertit en una de les protagonistes tant del reality com de la resta de programes de la cadena. Després de tornar a reincorporar-se a 'Fiesta', Belén Rodríguez s'ha mostrat molt crítica amb el concurs que està fent la periodista.

I és que la seva arribada a Hondures no va ser gens fàcil. La valenciana va arribar a 'Supervivientes' una setmana més tard que la resta de concursants, cosa que va fer que ràpidament se sentís aïllada de la resta. Tot i això, ha trobat en Montoya el seu major suport i tots dos han format un tàndem que no ha passat desapercebut per a ningú.

| Mediaset

"Què us sembla aquest equip que estan fent Carmen i Montoya?, volia saber Emma García. Una pregunta a la qual Belén Rodríguez responia sense embuts, assegurant que Montoya era "un gran descobriment". No obstant això, no va tenir paraules boniques per a la seva companya de cadena, a la qual titllava d'histriónica.

"Carmen Alcayde es tornarà boja d'un moment a l'altre. Sap que si es recolza en Montoya se salvarà i pel show és capaç d'embolicar-se amb qui sigui", puntualitzava. Una opinió que no era compartida per tots els presents. "Si no fos per ells, el reality seria per morir-se", asseguraven alguns.

Emma García surt en defensa de Carmen Alcayde

Malgrat les crítiques cap a ells, la basca trencava una llança a favor de la periodista i arremetia contra alguns dels seus companys. "Hi ha uns quants concursants que estan en segona línia. No sé el motiu, però no participen ni parlen", sentenciava.

Una opinió que corroborava Kiko Jiménez, qui ja ha participat doblement a 'Supervivientes'. "Són un moble. Escassi, Damián, Borja... hi ha un grup d'homes que s'estan recolzant uns als altres, que no donen la cara i no fan res", criticava durament el col·laborador. "Es protegeixen i després són uns covards", deia l'exconcursant.