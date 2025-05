Antonio Rossi assenyala la clau del retorn de Terelu Campos a 'Supervivientes'

El retorn de Terelu Campos a 'Supervivientes' continua donant molt que parlar després de la seva arribada a l'illa. La col·laboradora va protagonitzar un moment de complicitat amb l'Anita, però s'espera que revolucioni completament el reality. Tot sobre les seves primeres hores a Hondures ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver'.

"Aguantarà jo crec. Entre el que va aguantar la primera vegada i el que aguantarà en aquesta ja són bastants dies. No m'ha dit a qui no aguanta, no ho recordo, però es porta molt bé amb l'Anita. Tenia alguna cosa a dir-li a Damián", arrencava Alejandra Rubio el debat a 'Vamos a ver'.

Per la seva banda, Pepe del Real té clar l'objectiu de Terelu Campos a 'Supervivientes' "Crec que també els va bé un revulsiu. És d'alguna manera donar-los un toc d'atenció, posar la gent al seu lloc, perquè sàpiguen situar-se... Encara que no doni informació de l'exterior pot donar petits tocs, que allà s'aguditza el sentit".

| Mediaset, tveo.cat

"El que millor fa Terelu és que és un element nou per a tots ells, és una cara nova, algú que els farà pensar en una altra cosa. Li preguntaran i és algú que renova una mica l'aire", afegia Antonio Rossi. "Estaran molt pendents de cada paraula que digui Terelu perquè sabran que és paraula de Déu. Pensaran: si està dient això Terelu és que s'està veient això de mi... Es menjaran el cap molt amb cada cosa", deia en la mateixa línia Sandra Aladro.

"Jo deixaria que cadascú cometés les seves pròpies cagades. Si algú l'està cagant, que la segueixi cagant, si algú ho està fent bé, que ho segueixi fent bé. Que cada pal aguanti la seva vela, que no els expliqui res", sentenciava Alexia Rivas. "Crec que serà clau perquè va amb la tranquil·litat que no ha de lluitar per arribar a la final. Amb el sincera i clara que parla no es casarà amb ningú, dirà les coses a la cara", afegia Nuria Chavero.

Finalment, Sandra Aladro obria un altre tema sobre Terelu Campos a 'Supervivientes': "Passar calamitats per no progressar a mi em sembla molt dur. La gràcia de passar tot això és la possibilitat de guanyar, però si no ho faràs...". "Ella s'ho passa bé i per a ella és un xut d'energia", concloïa Alejandra Rubio.