Anita s'enfonsa a 'Supervivientes' i revela el motiu de pes de la seva ensopegada

'Supervivientes' ha viscut un gir amb l'arribada de Terelu Campos a l'illa, un esdeveniment que ha tingut un impacte directe en Anita Williams. En una trobada emotiva a la Palapa, la col·laboradora es va acostar a la concursant per oferir-li paraules d'ànim i suport enmig de la crisi que travessa.

"La veia fluixeta i jo crec que ella és una grandíssima lluitadora i crec que ha de tornar a remuntar i lluitar i saber per què és aquí i això ho sap ella, jo no ho sé", li va dir en directe. Aquest gest de comprensió va obrir la porta perquè l'Anita compartís els seus sentiments més profunds.

En una xerrada amb Jorge Javier Vázquez, l'Anita va revelar la pressió mental que està patint en les últimes setmanes. "No ho sé Jorge, quan era petita i veia 'Supervivientes' deia "algun dia estaré allà". Quan vaig venir, crec que ho he donat tot des del salt, les proves i porto dues setmanes que m'està fallant el cap", va confessar.

| Mediaset

"Arriba la nit i només penso en el meu fill, en la meva família i veig que tothom veu els seus familiars i els seus amics i jo sé que possiblement no tingui visita perquè a la meva mare i al meu pare no els agrada el tema de la televisió, al meu germà tampoc i això és una cosa que també em preocupa", va explicar, deixant entreveure la solitud que sent a l'illa.

"Porto dos dies més malament del compte perquè en l'última prova de líder em va entrar un vertigen i sóc súper competitiva i vaig quedar malament, fatal, ja no amb la gent, sinó amb mi mateixa. Porto dues setmanes que no estic bé, que penso més del compte i que crec que m'està afectant a nivell de concurs. Ahir vaig dir que prou, que prefereixo trencar-me els braços abans que caure en una prova i tornaré perquè ho necessito. Necessito tornar a centrar-me en el concurs en el reality i donar tot el millor com ho estava donant", va assegurar l'Anita a 'Supervivientes'.

| Supervivientes

Per la seva banda, Jorge Javier Vázquez no va dubtar a mostrar el seu suport incondicional a 'Supervivientes': "Nosaltres et necessitem a tu bebè". Davant aquestes paraules, l'Anita es va comprometre a tornar més forta: "Ho juro que tornaré bebè".

"Amb el que estem gaudint Anita. Però tu, quan et passin aquestes coses de la nit i el pensar en els teus familiars, saps què és el que has de pensar? Que no és que t'estiguis tornant boja o tarada. És una cosa normal, esteu en condicions extremes i és absolutament normal. No tinguis por a pensar i a passar-ho malament perquè és el que li passa a cadascun dels teus companys i parla-ho amb ells", li va dir el presentador.

Finalment, l'Anita va tancar la seva confessió reconeixent la duresa real de 'Supervivientes': "És molt dur això i des de casa no es veu".