'Tardear' s'avança i rebenta a 'La Família de la Tele' la seva exclusiva de dimarts

La tensió en l'univers Campos ha esclatat i, aquesta vegada, els protagonistes no només són els membres de la família, sinó també els propis programes que cobreixen els seus moviments. Aquest dimarts, 'Tardear' i 'La Familia de la Tele' han entrat en una batalla per una exclusiva que podria trencar més els ja llaços entre Alejandra Rubio i Carmen Borrego.

Tot va començar quan María Patiño sorprenia la seva audiència anunciant l'existència d'unes comprometedores gravacions: "Han arribat a 'La Familia de la Tele' dos àudios de 53 segons un i de 22 un altre la protagonista dels quals és Alejandra Rubio. Salpiquen directament la seva tia Carmen Borrego. Són uns àudios relativament recents. Mentre vostès veien la tele i aparentment hi havia pau i harmonia era mentida. Són uns àudios, en concret un que vostès coneixeran el contingut que insulta directament la seva tia".

No obstant això, mentre 'La Familia de la Tele' explotava el contingut, encara sense emetre'l, a Telecinco no es van quedar de braços plegats. A les 16:15h, després de la publicitat, 'Tardear' interrompia la seva escaleta per fer el seu propi anunci bomba. Juan Serrano, productor executiu de l'espai, prenia la paraula amb determinació: "Hi ha uns àudios d'Alejandra Rubio parlant molt malament de Carmen Borrego".

"Aquests àudios fa un mes que circulen per aquí i som l'únic programa de televisió ara mateix que pot emetre aquests àudios i els emetrem", subratllava, en clara al·lusió a la competència.

En directe, l'equip de 'Tardear' detallava la preparació tècnica de l'emissió: "Això és una negociació que estem duent a terme ara mateix. Els àudios ja són en el nostre poder. Hem de posar-li els rètols, el karaoke perquè l'espectador ho pugui entendre bé en veu de la pròpia Alejandra".

I així va ser, ja que, a les 16:46h, 'Tardear' feia el pas definitiu emetent el primer àudio, en el qual s'escoltava a Alejandra Rubio: "La meva tia és subnormal gordi i ja està. S'ha marcat una exclusiva en una revista ensenyant la casa de la meva àvia a Màlaga, però heavy fins i tot fotitos asseguda al llit de la meva àvia, me sembla una puta barbaritat".

"Ha explicat com que la meva mare li ha donat permís i acabo de parlar amb ella i m'ha dit que no, que ella no ha donat permís i que simplement Carmen li va dir que faria un reportatge i la meva mare li va dir que fes el que li donés la gana, però que amb la seva actitud li va deixar clar que no", assegurava Alejandra Rubio en els àudios.