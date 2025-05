Els sis convidats de 'De Viernes', amb una entrevista que no agradarà a Terelu Campos

'De Viernes' continua apostant pels millors convidats amb una llista de sis noms per a aquest 16 de maig. El programa presentat per Santi Acosta i Beatriz Archidona continua amb continguts relacionats amb el clan Campos i 'Supervivientes'. La setmana passada, 'De Viernes' es va mantenir en un correcte 11,7% i 946.000 fidels amb l'entrevista a Gabriela Guillén i Gema Aldón.

D'aquesta manera, Belén Rodríguez s'asseurà a 'De Viernes' per ajustar comptes amb Terelu Campos i Carmen Borrego. Desvelarà els motius de la ruptura de relacions amb ambdues i recordarà com van ser els seus anys d'amistat. A més, analitzarà els àudios d'Alejandra Rubio contra Carmen Borrego i revelarà com es troba actualment mentre es recupera de la malaltia.

D'altra banda, Jeimy Baez, antiga parella de Carlo Costanzia, s'asseurà a 'De Viernes' per explicar tots els detalls sobre l'embaràs anunciat fa només uns dies. L'exnòvia també de Yulen Pereira explicarà com es troba després de dies de rumors i especulacions. Qui és el pare del seu fill? Des de quan està embarassada?

| Mediaset

Gabriella Hahlingag també serà present per abordar en quin punt està la seva relació amb Manuel González després del seu complicat retrobament a 'Supervivientes'. La tensió d'aquest encontre va propiciar la sortida precipitada del plató del pare i la germana de l'exsupervivent, Gloria. Aquesta també visitarà el programa per mantenir un cara a cara amb Gabriella Hahlingag i aclarir el que va succeir amb el seu germà i els motius pels quals aquest sembla haver-se distanciat de la seva família.

Així mateix, també serà present Àlex Girona, exparella de la temptadora, qui ha revelat haver mantingut recentment unes converses per videotrucada molt explícites. Com és habitual, 'De Viernes' també analitzarà tota l'última hora de 'Supervivientes'.

Finalment, María José Cantudo també visitarà 'De Viernes' després d'un llarg període allunyada de la televisió per abordar els greus problemes de salut pels quals ha travessat, com una forta depressió i una operació de columna. A més, actualitzarà en quin punt es troba el procés legal obert contra l'actriu Blanca Villa després de les noves mesures preses contra ella. Se sumen a la demanda que va interposar l'any 2000 contra aquesta i María Jesús Nieto pel que considerava atacs al seu honor.