Antonio Rossi s’atreveix a predir el futur de Montoya i Anita després de ‘Supervivientes’

La relació entre Montoya i Anita continua estant en el punt de mira a 'Supervivientes'. Cada vegada queda menys per a la gran final del reality i molts especulen sobre el seu futur després dels seus alts i baixos des de la seva participació a 'La Isla de las Tentaciones'. Aquest tema s'ha tractat al plató de 'Vamos a ver', amb opinions dividides.

Per la seva banda, Antonio Rossi s'ha atrevit a pronosticar el que passarà: "Veurem com es barallen, tornen a parlar l'un de l'altre, de les traïcions, del que li va fer, del que no li va fer. Els veurem junts segur al plató, farem entrevistes. Passaran els primers dies en una lluna de mel, i després tot anirà al desastre"

"No has vist una mica d'amor per part de Montoya?", preguntava aleshores Adriana Dorronsoro a 'Vamos a ver'. " És que no és real, no hi ha res real, és només atracció sexual pura i dura, és pell. És apassionant, però clar...", sentenciava Antonio Rossi.

"El que veig aquí és que com en tots els realities el que triomfa són les carpetes i aquesta és una autèntica carpeta a 'Supervivientes'. I aquesta té alguna cosa més, perquè a aquesta carpeta s'hi suma tot el que ve de darrere, tots els drames, totes les discussions... La gent està apassionada amb Montoya i Anita perquè és una carpeta meravellosa", opinava també Nuria Chavero a 'Vamos a ver'

"D'una banda hi ha la humiliació que va viure Montoya al concurs anterior, però crec que quan l'Anita surti i vegi les humiliacions que també ha sentit aquí... Perquè vulguis o no vulguis, però l'ha estat utilitzant, que si ara sí, ara no, i humiliant en moltes ocasions. Això l'Anita quan ho vegi no li agradarà", afegia Carmen Borrego.

A més, l'Alexia Rivas ha assenyalat una possible estratègia: "Si Montoya no veu que l'Anita té el favor del públic com el té no s'hi acosta ni amb un pal. Montoya s'ha acostat ara a l'Anita perquè sap que té el favor del públic. Al principi la menyspreava perquè era la gran odiada d'Espanya, perquè va ser crucificada, i quan ha vist que el públic la té, ara s'uneix a l'Anita"

"L'ha menyspreat perquè la va humiliar davant de tot Espanya. L'Anita no ha parat d'estar pic i pala fins que Montoya no ha entrat per l'arc. Li ha dit que la vol com a ésser humà i com a persona, però no està enamorat", concloïa el debat Kike Calleja.