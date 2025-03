'Tardear' revela l'altercat que Montoya es va callar sobre Manuel a 'Supervivientes'

'Tardear' ha captat l'atenció del públic en anunciar una exclusiva que promet causar enrenou en l'entorn de Manuel i Montoya. A més, es va avançar que existia un altre secret entre Manuel i Anita que Montoya desconeixia. El trio, que acaba de desembarcar a l'illa de 'Supervivientes', no deixa de generar polèmiques, dins i fora del reality.

Leticia Requejo va ser l'encarregada d'avançar la informació: "A la gala, Montoya va insinuar alguna cosa sobre Manuel que no s'atrevia a explicar, relacionada amb un esdeveniment recent. Doncs bé, nosaltres ho desvetllarem i només puc dir que és una cosa molt forta".

Per la seva banda, Verónica Dulanto advertia: "Això podria arruïnar la vida de Manuel, així que molt de compte, perquè si Montoya parla... Encara que nosaltres ho comentarem". Aquesta revelació promet donar un gir inesperat al conflicte entre els participants de 'La isla de las tentaciones' i 'Supervivientes'.

Finalment, Leticia Requejo va exposar el que va passar en un esdeveniment en què Manuel i Montoya van coincidir. "Fa unes setmanes, Manuel va assistir a un bolo amb un parell d'amics, i casualment, també hi era present el seu arxienemic, Montoya", va explicar la col·laboradora. "En aquest esdeveniment, Montoya s'assabenta que Manuel i els seus amics planejaven donar-li una cleca", va afegir.

Kike Quintana va preguntar: "Estem parlant d'una agressió?". Al que Leticia Requejo va aclarir: "Bé, la intenció era una cleca". Verónica Dulanto va afegir: "Això podria desencadenar una gran bronca".

La periodista va continuar explicant que Montoya, en assabentar-se de la intenció, va decidir no escalar la situació, però va assegurar que hi ha testimonis del fet. "Això és greu", va reaccionar Frank Blanco. No obstant això, finalment no va passar res: "No va arribar la sang al riu, però és una gran provocació per a Montoya", va sentenciar Verónica Dulanto.

A més, 'Tardear' va revelar una altra informació impactant relacionada amb Anita i Manuel. Pel que sembla, Anita, mentre mantenia una relació amb Montoya, va organitzar una escapada romàntica a Amsterdam amb Manuel a esquena de la seva parella. No obstant això, en l'últim moment, Manuel va deixar plantada a Anita, qui finalment va tornar amb Montoya.