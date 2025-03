Verónica Dulanto s'atreveix contra Joaquín Prat després del que va passar a 'Vamos a ver'

Aquest dimarts, Kike Quintana, nebot d'Ana Rosa Quintana, va reprendre el seu espai a 'Fila Zero', la seva secció de 'Tardear'. Una vegada més, el redactor no va perdre l'oportunitat de destacar les connexions entre Verónica Dulanto i Joaquín Prat a 'Vamos a ver'. I és que, cada dia, la periodista entra al matinal per avançar els continguts del magazín vespertí.

Aquestes intervencions ja havien generat certa controvèrsia la setmana passada. En quedar-se sense temps, Telecinco va decidir tallar l'emissió mentre Verónica Dulanto parlava, impedint que Joaquín Prat donés pas a Informatius Telecinco. Un fet que aquest dimarts, la presentadora de 'Tardear' no va deixar passar per alt.

"L'amor entre companys de Unicorn està sempre aquí, però de vegades cebem el contingut del nostre programa. Però hi ha interferències i per alguna raó no ens entenem amb els nostres companys de 'Vamos a ver'", va comentar Kike Quintana sobre la situació. "Pot ser", va respondre Frank Blanco. "I ocorren certes coses que avui repassarem. Aquesta va per a Verónica Dulanto", va afegir el nebot d'Ana Rosa Quintana.

| Mediaset

Després, 'Tardear' va emetre un muntatge recopilatori de les connexions entre Verónica Dulanto i Joaquín Prat Prat. Un vídeo en què es ressaltaven les expressions del presentador de 'Vamos a ver' mentre de fons sonava la cançó "No me importa nada" de Luz Casal.

El muntatge va incloure un bocadillo amb la frase "Algú podria tallar a Dulanto i fingir que ens hem quedat sense temps", simulant el que podria estar pensant Joaquín Prat en aquell moment, donada la seva expressió a la pantalla.

Verónica Dulanto no va trigar a reaccionar i va recordar el que va succeir la setmana anterior: "Em van portar a negre ehhh. Va arribar informatius i ale i jo seguia parlant sola". Frank Blanco, sorprès, va expressar: "Pobre Joaquín". No obstant això, Verónica Dulanto no va deixar escapar l'ocasió per dirigir-se directament al seu company: "Escolta, Joaquín Prat, però per què em poses aquestes cares no em vols o què?".

Kike Quintana, en to conciliador, no va dubtar a respondre: "No home, és que Joaquín que és un tipus meravellós és molt expressiu. Ell t'està escoltant i alhora està pensant en les seves coses".