Verónica Dulanto es queda sense paraules a 'Tardear' amb l'últim sobre Anabel Pantoja

Les novetats en la investigació sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez continuen generant expectació. La parella segueix en el focus mediàtic després de ser examinada per un presumpte maltractament infantil cap a la seva filla Alma. Un dels últims esdeveniments en aquest cas ha estat el retorn de David Rodríguez a Còrdova per reincorporar-se a la seva feina com a fisioterapeuta.

"El somriure no el perd, la professió va per dins com es diu. O és que la cosa està bé?", assenyalava Frank Blanco a 'Tardear' al comentar l'actitud del company sentimental d'Anabel davant els mitjans. "És cert i és estrany que en 16 fotos que comparteix Anabel d'aquest mes tan complicat no hi hagi cap foto de la parella", opinava Leticia Requejo.

Leticia Requejo també va compartir la conversa que va tenir amb Merchi, mare d'Anabel Pantoja: "M'he trobat amb una dona literalment destrossada, ha plorat i m'ha demanat, si us plau, respecte. Ella diu que el més important és la nena". "Em descarten, per complet, que la relació de Merchi i David estigui malament. De fet, ell agraeix la figura de Merchi en tot aquest temps. Ha estat clau per a la nena i la parella", afegia.

| Mediaset

Quant a l'estat de la parella, Leticia Requejo va expressar la seva interpretació de la situació: "La meva lectura és que la parella segueix junta i lluitaran pel que els ve per davant, junts". Bibiana Fernández també va intervenir sobre la pressió que envolta la família: "No entendre, des de fora, la pressió que està sotmesa aquesta família amb una nena a l'hospital i aquest vesper de periodistes...".

A més, la periodista de 'Tardear' va oferir dades exclusives sobre la posició d'Isabel Pantoja en aquest assumpte: "Segueix sense superar que Mariló ajudi en la defensa de David. A més, segueix sense empassar-se a David. Puc confirmar que arribats a aquest punt, Isabel Pantoja preferiria que Anabel no estigués amb David i que la relació es trenqués".

| @anabelpantoja00

Verónica Dulanto va mostrar incertesa davant l'impacte que això podria tenir en la influencer: "No sé com li afectarà això a l'Anabel...". En resposta a aquestes afirmacions, Boris Izaguirre va aportar el seu punt de vista: "En realitat, Anabel prefereix seguir amb David. Lluitarà per la seva relació".

Finalment, Leticia Requejo va detallar més sobre la relació entre Isabel Pantoja i David Rodríguez: "No hi ha relació molt fluida amb David. Estan passant moments complicats i veu com la seva neboda està patint. Al final, no hi ha relació amb David i la influència de Mariló amb David és una cosa que Isabel i Agustín no superen".

El debat sobre el cas va concloure amb una reacció de sorpresa al plató. "Ens has deixat de pedra", va tancar Verónica Dulanto a 'Tardear'.