Verónica Dulanto se atreve contra Joaquín Prat tras lo ocurrido en 'Vamos a ver'

Este martes, Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa Quintana, retomó su espacio en 'Fila Zero', su sección de 'Tardear'. Una vez más, el redactor no perdió la oportunidad de destacar las conexiones entre Verónica Dulanto y Joaquín Prat en 'Vamos a ver'. Y es que, cada día, la periodista entra en el matinal para adelantar los contenidos del magacín vespertino.

Estas intervenciones ya habían generado cierta controversia la semana pasada. Al quedarse sin tiempo, Telecinco decidió cortar la emisión mientras Verónica Dulanto hablaba, impidiendo que Joaquín Prat diera paso a Informativos Telecinco. Un hecho que este martes, la presentadora de 'Tardear' no dejó pasar por alto.

"El amor entre compañeros de Unicorn está siempre ahí, pero en ocasiones cebamos el contenido de nuestro programa. Pero hay interferencias y por lo que sea no nos entendemos con nuestros compañeros de 'Vamos a ver'", comentó Kike Quintana sobre la situación. "Puede ser", respondió Frank Blanco. "Y ocurren ciertas cosas que hoy vamos a repasar. Esta va para Verónica Dulanto", añadió el sobrino de Ana Rosa Quintana.

| Mediaset

Después, 'Tardear' emitió un montaje recopilatorio de las conexiones entre Verónica Dulanto y Joaquín Prat Prat. Un vídeo en el que se resaltaban las expresiones del presentador de 'Vamos a ver' mientras de fondo sonaba la canción "No me importa nada" de Luz Casal.

El montaje incluyó un bocadillo con la frase "Alguien podría cortar a Dulanto y fingir que nos hemos quedado sin tiempo", simulando lo que podría estar pensando Joaquín Prat en ese momento, dada su expresión en la pantalla.

Verónica Dulanto no tardó en reaccionar y recordó lo sucedido la semana anterior: "Me llevaron a negro ehhh. Llegó informativos y ale y yo seguía hablando sola". Frank Blanco, sorprendido, expresó: "Pobre Joaquín". Sin embargo, Verónica Dulanto no dejó escapar la ocasión para dirigirse directamente a su compañero: "Oye, Joaquín Prat, ¿pero por qué me pones esas caras no me quieres o qué?".

Kike Quintana, en tono conciliador, no dudó en responder: "No hombre, es que Joaquín que es un tipo maravilloso es muy expresivo. Él te está escuchando y a la vez está pensando en sus cosas".