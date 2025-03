El que fa Alessandro Lequio a 'Vamos a ver' provoca que Carmen Borrego esclati

Carmen Borrego ha estat l'última a opinar sobre la participació de la seva germana, Terelu Campos, en la nova edició de 'Supervivientes'. Encara no està confirmat quin és exactament el seu paper, però és conegut que la col·laboradora tindrà una "missió especial". Tot i que encara no s'ha confirmat si Terelu Campos serà una concursant oficial, el debat sobre la seva presència a 'Supervivientes' ha generat molts comentaris en els programes.

Aquest migdia, Carmen Borrego es va asseure al plató de 'Vamos a ver' per parlar sobre el tema, però no sense abans enfrontar les provocacions d'Alessandro Lequio. En començar la tertúlia, el col·laborador va provocar les rialles dels presents en jugar amb una copa buida. Un comportament que al·ludeix a un costum de Terelu Campos, que sol beure en copa de globus i compartir-ho a les seves xarxes socials.

"Què et passa? Què pretens?", li va preguntar Carmen Borrego a Alessandro Lequio, visiblement sorpresa per la seva actitud. "Em sembla bastant lleig", va afegir, mentre el col·laborador de 'Vamos a ver' no deixava de moure la copa amb un cert to burleta. Tot i els intents d'Alessandro Lequio per desviar la conversa, Carmen Borrego es va mantenir ferma i es va centrar en el que realment importava.

| Mediaset

Carmen Borrego va expressar la seva preocupació pel repte al que s'enfrontarà la seva germana a 'Supervivientes', tot i que va deixar clar que confia plenament en la seva capacitat. "Sé el que implica això per a Terelu. Tot i que estic convençuda que ho farà bé perquè té amor propi i donarà espectacle", va declarar la col·laboradora de 'Vamos a ver'.

A més, Carmen Borrego també va compartir detalls sobre les recomanacions mèdiques que han portat Terelu Campos a no llançar-se des de l'helicòpter. Per tant, va assenyalar que els insectes seran una de les majors pors de la seva germana durant la seva estada a Hondures.

El clima de tensió es va intensificar quan Alessandro Lequio va llançar una nova pregunta dirigida a Carmen Borrego: "En quina platja va ser on Pipi Estrada es va esquinçar analment per les seves hemorroides?". La reacció de Carmen Borrego va ser immediata i taxativa: "Contesta-t'ho tu, perquè me la pela, noi. No m'interessa", va respondre amb fermesa.