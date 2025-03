Es descobreix la veritat d'Eva Martín que dona un gir de 180º a tot a 'La Promesa'

Jana fa un descobriment inesperat que demostra la veritat sobre Cruz, personatge d'Eva Martín. Aquest divendres 7 de març a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Cruz va negar les afirmacions de Curro i va acusar directament Leocadia d'haver-li explicat al noi que pretenien casar-lo. A més, Alonso va demanar a Catalina les seves joies per afrontar els deutes i aquesta no va tenir cap inconvenient en donar-les-hi. Martina també va voler donar les seves joies a Alonso, mentre Jacobo va proposar mudar-se al seu palau, però ella s'hi va negar.

Petra li va dir a Teresa que sabia que Marcelo se n'anava perquè la relació entre ells estava molt deteriorada i ella no ho va negar. Ana va tranquil·litzar el seu fill després del seu desmai i li va dir que està il·lusionada per arreglar les coses amb Ricardo. Tantes preguntes per part de Jana van fer que Leocadia comencés a sospitar sobre el seu veritable interès respecte a la mort de Dolores.

| RTVE

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Va ser líder en la gran majoria de públics i en 11 de les 15 Comunitats. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', les sospites de Leocadia queden confirmades després de la gran i inesperada revelació de Jana. Ara, ambdues coincideixen: Cruz, personatge d'Eva Martín, està darrere de tot. Qui apunta sempre amb bala és Santos, que tindrà un gest lleig amb Marcelo, que viu els seus últims dies a 'La Promesa'.

Finalment María Fernández coneix l'habitació secreta i les seves pors són les que propicien un savi consell per a Jana. Curro s'enfronta a Lorenzo pel casament que ha planificat a les seves esquenes. Ricardo continua fugint de qualsevol conflicte amb Ana o Santos, sense ser conscient que potser s'està acostant a ella més del compte.