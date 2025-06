Verónica Dulanto respon als rumors que situen Terelu Campos com la seva substituta

Continuen els rumors sobre Terelu Campos i el seu possible programa a les tardes. Les especulacions es van intensificar després d'una emissió a 'Tardear', on, a causa de l'absència de Verónica Dulanto al final de l'espai, Terelu Campos va ocupar el seu lloc al costat de Frank Blanco. La bona química entre tots dos va donar peu a bromes sobre una possible substitució.

Davant d'aquesta situació, la presentadora va reaccionar l'endemà, mostrant el seu descontentament amb l'actitud del seu company, que va percebre com una traïció. Ara, ha tornat a parlar sobre la possibilitat que Terelu Campos la substitueixi a l'estiu al capdavant del magazín vespertí. Tal com ella mateixa ha fet durant anys, rellevant figures com Ana Rosa o Joaquín Prat.

Ho ha fet en una entrevista concedida al portal de Informalia, on va parlar, entre altres temes, sobre la seva trajectòria com a substituta en diferents programes i la bona relació que manté amb el seu company Frank Blanco.

| Telecinco

Pel que fa a la possibilitat que la filla de María Teresa Campos la substitueixi, ella ha declarat el següent. "Hi havia un run-run, però això és el telèfon espatllat de la televisió, que Terelu volia presentar un programa i, com que s'acostava l'estiu, vam començar a especular, mig en broma mig de veritat, si aquest era el programa on havia de venir Terelu. La cadena decidirà i ho acatarem, però no sé si aquest és el programa en què vol estar Terelu. O si la cadena la veu aquí com a substituta quan jo me'n vagi de vacances, que no ho crec".

Tot i això, no ha dubtat que la televisiva estigui en plena forma per presentar un programa: "Per descomptat. Ja ho va fer al 'Deluxe' i a 'Sálvame'. Ha presentat fins fa tres dies. La major part de la seva carrera professional ha estat de presentadora, encara que després hagi estat col·laboradora".

També s'ha pronunciat quan li han preguntat per Alejandra, la filla de Terelu Campos, i el seu futur a la televisió. "No ho sé, a dia d'avui està com a col·laboradora i està còmoda, però no és la mateixa Alejandra d'avui que la que va començar. Ha dit que mai aniria a un reality. Per tant, ella mateixa està posant línies vermelles al món de la televisió".