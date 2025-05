'Supervivientes' dona una gran notícia inesperada a la Terelu Campos sobre el seu futur a l'illa

La història de Terelu Campos a 'Supervivientes' ha arribat al seu capítol final. Després d'un retorn inesperat al reality que va revolucionar l'audiència i els seus companys d'aventura, la col·laboradora ha dit adeu, ara de manera definitiva, a l'experiència a Hondures.

El seu retorn al programa va ser un dels grans girs d'aquesta edició de 'Supervivientes'. Ho va fer amb la missió de lliurar una clau que obriria una caixa amb un contingut crucial per al desenvolupament del joc. La seva reaparició no només va aportar un component estratègic, sinó també emocional, donant una alenada d'energia als concursants de 'Supervivientes' que encara continuen lluitant per arribar a la final.

Tanmateix, aquesta etapa extra ha arribat al seu final sense avís previ. Ni la mateixa Terelu Campos sabia quant de temps duraria aquesta segona participació, i el programa tampoc ho havia aclarit. Per això, el seu comiat, comunicat en directe per Carlos Sobera a 'Tierra de Nadie', va ser tan sorprenent com el seu retorn.

| Mediaset

El presentador va confirmar que Terelu Campos havia d'abandonar definitivament els Cayos Cochinos, tancant així la seva aventura de manera inesperada. La reacció de la protagonista va ser entre l'emoció de tornar a la seva vida habitual i la tristesa de deixar enrere una experiència única. Tanmateix, Terelu Campos va resumir el seu sentir amb una frase que ho diu tot: "També vull marxar".

Durant l'emissió de 'Supervivientes', Terelu Campos també va tenir l'oportunitat de parlar en directe amb la seva filla, Alejandra Rubio. Com sempre, va ser directa i sense filtres a l'hora de valorar el pas de la seva mare pel programa: "Ho has fet fenomenal. Ens hem rigut molt amb tu i hem gaudit moltíssim, has fet molt bé de tornar".

A més de mostrar el seu suport, Alejandra Rubio va aprofitar el moment per comentar alguns dels episodis més comentats que ha protagonitzat la seva pròpia mare en aquesta segona etapa a 'Supervivientes'. Amb un to entre divertit i còmplice, va llançar frases que no van passar desapercebudes: "Et veig millor allà que aquí. Perquè aquest rotllet que em portes amb Montoya a mi em té intrigada". "Per cert! Que no se m'oblidi! El d'Escassi m'ho has d'explicar... jo pensava que ens ho explicàvem tot", deixava anar entre rialles.