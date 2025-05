Verónica Dulanto carrega contra Frank Blanco després del desaire a 'Tardear'

Aquesta setmana, Telecinco tenia preparat amb 'Tardear' un gran desplegament per lluitar contra la primera setmana de 'La família de la tele' en emissió. Dilluns va ser el torn del congelador de Cristina Tárrega i dimarts de Terelu Campos. La televisiva va visitar el magazín vespertí per respondre a totes les crítiques que ha rebut.

Més enllà dels titulars que va deixar, la filla de María Teresa Campos ha tornat a estar en el punt de mira per un acte que va realitzar en acabar el programa. Acompanyada de Frank Blanco, la de les Campos va acomiadar l'espai per donar pas al seu excompany de 'Sálvame', Jorge Javier, amb el seu programa 'El diari de Jorge'.

Aquest comiat tan atípic va succeir perquè Verónica Dulanto va haver d'absentar-se en els últims minuts i Terelu Campos es va oferir com a substituta. Una cosa que va recolzar Frank Blanco en el seu moment i que a la presentadora de 'Tardear' no li ha agradat gens.

| Mediaset

Per això, l'endemà, Verónica Dulanto va voler posar els punts sobre les is i recriminar al seu company aquest gest tan lleig. "Tu estaves súper encantadíssim que jo marxés per presentar amb Terelu", va retreure la comunicadora. "Se m'ha oblidat dir-t'ho, com t'he trobat a faltar l'estona que no vas estar", va replicar el presentador amb sorna.

"Ets tan pilota i tan traïdor com diu Paloma que...", expressava amb rancor la presentadora. "A tot l'equip de Tardear ens ha sorprès l'actitud que va tenir Frank amb Terelu i Verónica està molt enfadada amb aquesta situació", apuntava Miguel Ángel Nicolás abans de donar pas a un vídeo que recollia tot el que va succeir.

"A mi m'encantaria presentar un dia amb Terelu", va expressar Frank Blanco fa un temps. Una frase que va recuperar el programa i que Dulanto no ha trigat a contestar. "Està molt lleig, dir davant meu, que t'encantaria presentar amb Terelu". Tot i que el comunicador va intentar arreglar les seves paraules sense èxit. "Que presentéssim junts no. Jo li vaig dir a Terelu que em feia molta il·lusió compartir plató amb ella".

A més de criticar el presentador, Verónica Dulanto va voler dirigir unes paraules a Terelu Campos: "Em sembla molt bé que vulguis un programa, però aquest no. Per aquí no". "Posa't tu en la meva pell, que jo me'n vaig per alguna cosa i tu allà amb Terelu...", va sentenciar la presentadora de 'Tardear'.