Gran revés per a Rocío Flores després de perdre un judici contra Kiko Hernández

Kiko Hernández ha aconseguit una important victòria judicial contra Rocío Flores, després d'un procés que l'ha mantingut en suspens durant els últims dos anys. La sentència ha estat ràpida i favorable per al col·laborador, que aquest dimarts ha compartit la seva felicitat al programa 'Ni que fuéramos'.

Kiko Hernández començava el programa assegurant que era un dels dies més feliços de la seva vida, i, aviat, Belén Esteban també mostrava el seu entusiasme. "Avui és un dia molt important per als que estem treballant a 'Ni que fuéramos'. Perquè encara que vosaltres es creguin que ens matem, quan hem d'estar estem, per al bo i per al dolent", deia Belén Esteban abans de cedir-li la paraula al seu company.

Kiko Hernández va detallar la difícil situació a la qual s'havia enfrontat. "Jo porto com dos anys amb una llosa al cap, que és una denúncia per lo penal. Una querella on se'm demanaven dos anys i mig de presó i 120.000 euros", explicava.

A més, va relatar els múltiples intents fallits de judici: "Hi ha hagut diversos intents de judici, no ha pogut ser perquè no anava la part, perquè faltava un testimoni, perquè faltava una testifical. Divendres passat es va celebrar el judici en què se'm demanaven repeteixo dos anys i mig de presó i 120.000 euros, que de fet al setembre de l'any passat me'ls van voler embargar perquè els tinguessin al dipòsit, jo em vaig negar i el jutjat ho va admetre. I arriba el divendres i es celebra el judici i jo me'n vaig anar amb ànim de crec que he perdut".

No obstant això, la resolució judicial ha estat favorable per a Kiko Hernández, que ha estat absolt de totes les acusacions. "Mai havia vist una sentència tan ràpida. Avui me l'han donada", explicava el col·laborador.

"La que em demandava era Rocío Flores, la filla d'Antonio David Flores i Rocío Carrasco. Avui el jutge m'ha donat la raó i quedo absolt de tota la denúncia que em va posar aquesta senyora, estic absolt i vostè ara ha de pagar les costes, jo ja estic absolutament alliberat. I per cert el terme pega madre és un terme genèric segons ho recull la sentència", afegia el col·laborador.

La demanda havia estat interposada per Rocío Flores, que va considerar difamatòries certes declaracions de Kiko Hernández a televisió. "Ella deia que aquests programes li han fet molt de mal. I jo el que vaig dir és que ja està bé d'omplir-se les butxaques, de fer-se 'GH', de fer-se 'Supervivientes' parlant del mateix tema i vuitanta mil gales i debats on es porten més de 900.000 euros i li vaig dir senyoria prou ja que aquesta gent després a sobre vulgui anar als jutjats i sentir-se amonestats pel que han venut ells a televisió", argumentava Kiko Hernández.

Malgrat que Rocío Flores té dret a recórrer la sentència, Kiko Hernández ha assegurat que la decisió judicial li ha donat una tranquil·litat absoluta. "Cap recurs, però anem jo estic amb una tranquil·litat i una felicitat que no em ficaré amb ningú d'aquí a demà", concloïa amb to irònic.