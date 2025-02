Anabel Pantoja es pronuncia a 'Vamos a ver' sobre la seva crisi amb David Rodríguez

Els rumors de crisi entre Anabel Pantoja i David Rodríguez han cobrat encara més força en els últims dies. Especialment després de saber-se que el fisioterapeuta ha tornat a Còrdova per reprendre la seva feina després d'haver estat pare. Malgrat les especulacions sobre la seva relació, la parella va ser vista aquest cap de setmana a la platja juntament amb la seva filla Alma, demostrant que continuen compartint moments en família.

D'aquesta manera, aquest dilluns 10 de febrer, Anabel Pantoja es va pronunciar al respecte i va negar categòricament que existeixin problemes en la seva relació. "Estic bé i faré la meva vida com us he dit. Sé que sou aquí per obligació i crec que no hem de donar explicacions de cada pas que fem. Això sembla una pel·lícula... Jo estic bé i afronto això com sempre, com portem dos anys fent-ho i no donaré més explicacions", va afegir la influencer.

A 'Vamos a ver', Patricia Pardo va analitzar la situació i va assenyalar que les imatges de la família unida reflecteixen una relació estable. "Jo els veig feliços i enamorats. Ells ho han repetit fins a l'extenuació, que de crisi absolutament res", deia la presentadora.

| Mediaset

"Que David marxi de l'illa i reprengui la seva vida laboral avivarà els rumors de crisi. Les imatges ho diuen tot, aquest cap de setmana se'ls veu com una parella feliç, recolzant-se i gaudint de la seva nena. Ja ho deia a les seves xarxes socials, les vegades que en una sala d'espera hem somiat amb aquest moment. També és just celebrar la vida i la normalitat", va comentar Patricia Pardo a 'Vamos a ver'.

Per la seva banda, Antonio Rossi també va aportar la seva opinió sobre la situació. "Tots sabem que una situació així ens pot afectar, però d'aquí a parlar d'una crisi real i que el trasllat a Còrdova signifiqui gairebé que David abandona Anabel hi ha una gran distància", va dir el col·laborador.

Sandra Aladro també va oferir informació sobre la tornada de David Rodríguez a la seva feina a Còrdova: "Té cites a la clínica de fisioteràpia i té tancats diversos clients. No sé quines són les seves condicions en aquesta clínica, però sé que treballa amb agenda".

No obstant això, també ha destacat el seu canvi d'actitud: "Els companys que estan a Canàries vivint això de prop sí que han notat un canvi en David i aquesta tranquil·litat amb què se'l veia al principi, li va pesant. Ja no es para a parlar i, encara que no ha perdut la compostura, sí que li va pesant. Serà una qüestió de temps saber quant afectarà això a la convivència de la parella".