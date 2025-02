La dada de Marisa Martín Blázquez que dona un gir a la història d'Anabel Pantoja

Enmig de la polèmica que envolta Anabel Pantoja i David Rodríguez per la investigació judicial que afronta la parella a causa de les lesions que presentava la seva filla Alma en ser ingressada a l'Hospital Materno Infantil, noves informacions han sortit a la llum. Aquest dilluns, Marisa Martín Blázquez ha donat en exclusiva a 'Tardear' una notícia que podria marcar un punt d'inflexió en la relació d'Anabel Pantoja amb el seu entorn més proper.

Durant el cap de setmana, es va saber que David Rodríguez abandonava Gran Canària per traslladar-se a Còrdova i reprendre la seva feina. Aquesta decisió va generar especulacions sobre una possible crisi entre la parella i les dificultats que estarien afrontant les seves respectives famílies. No obstant això, la informació aportada per Marisa Martín Blázquez a 'Tardear' ha donat un nou gir a la història.

"Podem afirmar que s'ha obert un cisma familiar perquè Merchi no vol saber res del pare de la seva neta", va assegurar la col·laboradora de 'Tardear' en la seva intervenció. A més, va exposar detalls sobre la tensa dinàmica familiar: "Hem fet un recopilatori de les últimes circumstàncies i cridava l'atenció com Anabel menjava amb la seva mare, després com estava amb David i amb la família de David. Aquest dissabte es fa un comiat en què estaven els pares de David i diversos amics d'Anabel i no hi era Merchi".

La clau d'aquest distanciament sembla estar en la declaració judicial de David Rodríguez, que hauria provocat la reacció de Merchi, mare d'Anabel Pantoja. "S'ha assabentat que d'alguna manera en la declaració que fa David quan els criden a prestar declaració al jutjat la nomena. Sembla que a Merchi això no li cau bé", afegia Marisa Martín Blázquez.

"És veritat que abans que la nena fos ingressada, la situació d'Anabel, acabada de parir amb com té les hormones, cansada, potser els que més es feien càrrec de la petita podien ser Merchi i David per les situacions de quan les mares donem a llum", explicava la periodista a 'Tardear'.

No obstant això, Marisa Martín Blázquez es va mostrar prudent a abordar el contingut específic de la declaració de David Rodríguez. "Jo el que dic és que en la declaració de David no hi va haver cap intenció de deixar malament a Merchi. Una altra cosa és que en el transcurs de l'interrogatori es pregunti i s'interpreti per part dels que interroguen alguna cosa que a Merchi no li fa cap gràcia", va explicar.

Marisa Martín Blázquez va subratllar que no només va ser el fet de ser mencionada el que hauria molestat a Merchi, sinó també la referència a Anabel Pantoja dins de la declaració. "No només no li agrada perquè la nomena en una circumstància, que insisteixo que no va ser intencionadament, sinó que també es fa referència a Anabel sense cap intenció i això a Merchi no li cau bé", va concloure la col·laboradora de 'Tardear'.