El nou 'Tardear' torna a caure en audiències i és sentenciat per 'Y ahora Sonsoles'

Males notícies per a 'Tardear' en l'inici de la seva segona setmana de la seva nova etapa a Telecinco. Després de la sortida d'Ana Rosa Quintana, les tardes s'han revolucionat amb la incorporació de Verónica Dulanto juntament amb Frank Blanco i nous col·laboradors. No obstant això, les audiències sembla que no estan acompanyant els canvis a 'Tardear'.

La setmana passada, 'Tardear' va arrencar la seva nova etapa enfonsat en audiències amb un 8,2% de share i 654.000 telespectadors. Dimarts va pujar a un 10,3% i 809.000 fidels, aconseguint superar a 'Y ahora Sonsoles' d'Antena 3. Dimecres, de nou va baixar a un 8,8% i 692.000 espectadors de mitjana. Dijous passat, 'Tardear' va seguir per sota del doble dígit amb un 9,9% de share i 804.000, encara que va aconseguir superar a 'Y ahora Sonsoles' (9,7%) per la mínima. Finalment, 'Tardear' va acabar la setmana amb un 9,3% i 799.000 fidels, de nou com a segona opció de la seva franja.

D'aquesta manera, en l'inici de la seva segona setmana, 'Tardear' tampoc ha tingut sort en marcar un pobre 8,9% de share i 711.000 seguidors. El programa de Verónica Dulanto i Frank Blanco està gairebé tres punts per sota de la mitjana de Telecinco en el dia, que ha estat segona amb un 11,6% de share.

| Mediaset

Per tant, el nou 'Tardear' no ha pogut contra 'Y ahora Sonsoles' a Antena 3, que ha liderat la seva franja completa amb un 11,1% i 897.000. Per tant, el programa d'Antena 3 supera en més de dos punts al de Telecinco. A més, 'Tardear' tampoc pot amb 'La Promesa', que lidera la seva franja des de La 1 amb un 13,6% i 1.056.000.

Quant a la resta de la tarda de Telecinco, a la sobretaula, 'El Diario de Jorge' segueix sense funcionar en audiències a Telecinco amb un 8% i 717.000. Just després de l'espai de Frank Blanco i Verónica Dulanto, 'Reacción en Cadena' d'Ion Aramendi tampoc ha funcionat amb un escàs 8% i 852.000. El concurs és àmpliament superat per 'Pasapalabra' des d'Antena 3, que marca un gran 19% i 2.034.000 telespectadors.