Emma García es queda sense paraules després de l'última hora del cas d'Anabel Pantoja

'Festa' ha tornat a oferir en exclusiva detalls inèdits sobre la complicada situació que travessen Anabel Pantoja i David Rodríguez. Aquest diumenge 9 de febrer, es van revelar noves dades sobre el delicat episodi que van viure a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària. Aquest va ser el lloc on la seva filla Alma va estar ingressada a la UMI després d'una "crisi puntual".

Tot i que la petita ja ha rebut l'alta i és a casa amb els seus pares, el cas continua generant gran expectació. A 'Festa', Emma García va compartir amb els espectadors una informació fins aleshores desconeguda: "Ha arribat el moment d'explicar, i és que això és super fort, el que passa a l'interior d'aquest Hospital Materno Infantil de Gran Canària".

Va ser la periodista Marisa Martín Blázquez qui va destapar el que va passar durant l'estada de la parella a l'hospital. "Durant l'estada d'Anabel i David a l'hospital per l'ingrés de la seva filla Alma va passar una cosa molt desagradable per a la parella. Quan un amic d'Anabel entrava a la sala on ells estaven es va adonar que una persona del centre hospitalari estava fent fotografies dels amics famosos d'Anabel que havien anat a visitar la influencer".

"El que va fer va ser captar una fotografia d'aquesta persona perquè el seu testimoni no quedés simplement en la seva paraula, sinó que hi hagués una prova gràfica d'això. Però la història no acaba aquí. Anabel va arribar a assabentar-se que algú d'aquest centre, no sabem si la mateixa persona, va intentar també captar imatges de la seva filla", va afegir la periodista a 'Festa'.

L'assumpte no va trigar a generar debat entre els col·laboradors. Luis Rollán va comentar que "és veritat que algú de l'entorn es va adonar d'aquest moment i va posar en preavís l'hospital. Suposadament, podria haver-se ficat una persona a fer una foto a la nena". Davant d'aquesta situació, les autoritats de l'hospital van prendre mesures immediates i van activar un protocol de seguretat per a l'Alma i a tots els menors ingressats al centre.

La sorpresa d'Emma García a 'Festa' va ser evident en conèixer aquests fets, per la qual cosa va llançar una pregunta directa: "Per què nassos intentes fer una foto així?". No obstant això, la conversa va prendre un gir inesperat quan Amor Romeira va assegurar que no existia tal imatge de la petita. No obstant això, sí que es va detectar una persona fent fotografies dels amics que acompanyaven Anabel Pantoja en aquell difícil moment.

"El centre es va portar estupendament bé amb ells i amb la nena. Però sí que és veritat que hi va haver una persona que treballa dins del centre que es va dedicar a gravar els amics i treure les imatges als mitjans que estaven a la porta de l'hospital", va explicar.

Segons Amor Romeira, va ser un amic de la família qui va alertar de la situació a l'hospital, el qual va prendre cartes en l'assumpte de manera immediata. Es va advertir que, en cas de confirmar-se que el responsable era un treballador del centre, es procediria al seu acomiadament immediat. En aquest sentit, Emma García va reafirmar la contundència de la mesura: "una expulsió directa".