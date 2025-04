El motiu pel qual Frank Blanco ha desaparegut per sorpresa de 'Tardear'

En un dia de gran actualitat informativa a causa de la mort del papa Francesc, Telecinco ha modificat l'escaleta de 'Tardear' per cobrir el succés. En els últims mesos, des de la sortida d'Ana Rosa Quintana, el programa de sobretaula s'ha centrat en els continguts de crònica social, deixant de banda l'actualitat. No obstant això, una notícia com la mort del papa Francesc ha provocat que 'Tardear' torni de manera puntual a la informació.

No obstant això, el que més ha sorprès als espectadors ha estat una absència al plató de 'Tardear'. Aquest dilluns 21 d'abril, Verónica Dulanto ha presentat en solitari el programa de Telecinco, davant l'absència de Frank Blanco. Una cosa que no havia succeït fins al moment des dels canvis a 'Tardear' el passat mes de febrer.

No obstant això, es tracta d'una desaparició completament programada, com s'ha pogut veure a les xarxes socials de Frank Blanco. El mateix presentador ha revelat als seus seguidors que es troba passant uns dies de vacances a la costa. És per això que aquesta notícia d'abast mundial l'ha agafat gaudint d'un merescut descans i lluny del plató de 'Tardear'.

| Telecinco

En audiències, durant el mes d'abril, després del canvi de franja, 'Tardear' ha aconseguit millorar lleugerament les seves audiències. En algunes ocasions puntuals, l'espai recentment ha superat el doble dígit. De fet, en més d'una ocasió ha superat a 'Y ahora Sonsoles' en la seva franja de competència.

No obstant això, en els pròxims dies 'Tardear' es trobarà amb un nou rival davant l'arribada de 'La Familia de la Tele', l'estrena de la qual s'ha posposat per l'actualitat informativa. De fet, el programa de Telecinco ja havia anunciat la seva gran aposta per competir contra el retorn de 'Sálvame': Terelu Campos. 'Tardear' va anunciar fa uns dies que aquesta setmana s'asseurà al plató la col·laboradora: "Què ha de dir als nostres testimonis protegits? Són veritat els rumors que s'han dit sobre la col·laboradora? Vindrà disposada a plantar cara a Frank Blanco i Verónica Dulanto?"