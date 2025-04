La gran enrabiada de Terelu Campos després de rebre un regal de l'equip de 'Socialité'

Terelu Campos va viure aquest dissabte 26 d'abril una nit molt especial a Valladolid, on es va produir el seu esperat debut teatral. Acompanyada en aquest dia tan important per la seva família, la col·laboradora va ser recolzada pels seus i pel públic, que li va dedicar una prolongada ovació al final de l'obra. No obstant això, el que prometia ser una vetllada rodona es va veure entelada per un moment incòmode.

Un reporter de 'Socialité', Darío del Alcázar, desplaçat fins a la ciutat per cobrir la notícia, va voler sorprendre Terelu Campos amb un gest que no va ser ben rebut. El periodista va intentar fer-li entrega d'un ram de panses, en referència a les seves propietats per enfortir la memòria. Un gest humorístic que pretenia al·ludir de forma simpàtica al treball actoral de memoritzar el text sense ajuda del cue.

"El que menys gràcia li va fer vam ser nosaltres", va reconèixer el mateix reporter de 'Socialité' després de l'incident. En veure el regal, l'expressió de Terelu Campos va canviar radicalment i, amb evident malestar, va llançar un comentari tallant: "Doncs dona-li a la teva presentadora, per si alguna vegada se li oblida quan el cue s'apaga".

| Mediaset

Molesta, va deixar clar el seu descontentament: "No penso agafar-ho, hi ha moments i moments per fer una broma i aquest no ho és. No agafaré un regal que no em fa gràcia".

La tensió del moment es va traslladar al plató de 'Socialité', on María Verdoy i Antonio Santana van abordar la situació en to irònic, afirmant entre rialles que ells "mai" llegeixen el cue. La mateixa presentadora va voler tancar el tema enviant un missatge a Terelu Campos: "Tota la meva admiració a tots els actors i actrius del món que estudien el text sencer d'una obra de teatre".

Malgrat el desafortunat episodi, l'estrena de Terelu Campos va ser tot un èxit. El seu entorn més proper no va dubtar a expressar-li el seu orgull. Carlo Costanzia, parella d'Alejandra Rubio, va parlar amb els mitjans presents i no va escatimar en elogis cap a la seva sogra: "Mai l'havia vist en aquest registre i m'ha encantat, ha estat genial".