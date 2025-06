La confessió més gran de María Patiño a 'La Família de la Tele' sobre Inés Hernand

'La Família de la Tele' arriba al seu final després de només sis setmanes de vida. El programa, que pretenia barrejar anàlisi televisiva amb entreteniment coral, no ha aconseguit conquerir l'audiència. La data de tancament és aquest dimecres 18 de juny, però el comiat no ha vingut exempt de confessions.

Dimarts passat, 'La Família de la Tele' va dedicar bona part del programa a fer balanç. Entre bromes, reflexions i agraïments, María Patiño va protagonitzar un dels moments més sincers de l'emissió. La periodista va compartir per primera vegada un conflicte intern que havia romàs fora de pla fins ara.

"Els meus morts els gestiono jo. He passat moments molt durs al programa", va revelar. Segons va explicar, durant el seu pas pel format ha travessat episodis d'ansietat i tensió que van afectar directament la seva relació amb els seus companys: "He vist enemics on no n'hi ha".

| RTVE

En un gir inesperat, María Patiño va assenyalar directament una de les seves companyes de plató. "He cregut que tenia un problema amb Inés Hernand i he arribat a estar a punt de perdre el control en un plató", revelava. La declaració va sorprendre la mateixa Inés Hernand, que amb prou feines va poder amagar el seu desconcert davant la càmera.

Lluny de buscar dramatisme, María Patiño va voler donar context a les seves paraules. Va recordar la seva trajectòria recent, marcada per haver portat les regnes de 'Ni que fuéramos' en solitari, i com el pas a un format més compartit va suposar un repte emocional inesperat. "T'adones que no pots pensar en el que tu sents o creus que és just o no és just perquè aquest no era el programa de María Patiño, era de 'La família de la tele'", explicava.

"Volia estar sola i va arribar un moment en què em vaig tancar en mi mateixa", afegia María Patiño. Va relatar fins i tot una anècdota que il·lustra el nivell de desconnexió que va arribar a sentir: durant una pausa, va romandre 17 minuts sense dir una paraula. Un silenci que, segons es va comentar a 'La Família de la Tele', alguns van malinterpretar com un gest hostil per part de la resta de l'equip.

"Estava ficada en el meu món i el meu planeta. I una deriva els seus dimonis a altres persones, i em sembla tan injust que vull demanar perdó", va concloure María Patiño, visiblement emocionada.

Inés Hernand i Aitor Albizua també van prendre la paraula per parlar del procés d'adaptació entre els tres presentadors. Van reconèixer que hi va haver friccions inicials, però van celebrar com el temps, encara que breu, els va permetre trobar un cert equilibri. "Aquestes sis setmanes han semblat sis anys", va bromejar Inés Hernand.