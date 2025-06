Ningú no esperava la confessió de Miren Ibarguren a 'El Hormiguero' sobre el seu costat fosc

Aquest dimarts, 'El Hormiguero' va rebre Miren Ibarguren,que va visitar el plató de Pablo Motos per presentar "Los sin nombre", la seva nova sèrie a Movistar+. Tot i que la ficció era el motiu de l'entrevista, la conversa va acabar girant cap a un tema molt més inesperat: la seva obsessió pels true crime.

Mentre parlaven sobre els projectes professionals de Miren Ibarguren, Pablo Motos va voler saber més sobre aquesta tendència tan popular de veure documentals sobre crims reals. "Hi ha molta gent d'aquest equip que els veu i els comenta pels passadissos. Jo no ho entenc, què us atrau d'ells?", va llançar el presentador, visiblement intrigat pel fenomen.

Miren Ibarguren no s'ho va pensar dues vegades i va respondre amb el seu habitual sentit de l'humor: "Doncs matar, no?", va bromejar. El que semblava una resposta fugissera es va transformar en una confessió encara més cridanera. "Jo en veig molts i sovint somio que mato algú. Al principi era angoixant, però ara ja sé què fer", va reconèixer entre rialles.

D'aquesta manera, Trancas y Barrancas van voler posar a prova la seva imaginació amb una pregunta que no va deixar ningú indiferent. "Si ara mateix et caigués alguna cosa a sobre del cap d'algú i el matessis, com faries desaparèixer el cos?", llançaven a l'actriu. Sense dubtar, Miren Ibarguren va respondre: "Un congelador".

Així és 'Los Sin Nombre' de Movistar Plus+

| Movistar Plus+

'Los Sin Nombre' narra la història de la Claudia, una dona que perd la seva filla Àngela de manera traumàtica per descobrir, anys després, just quan comença a recuperar-se del trauma, que potser la seva filla encara sigui viva. "Mama, sóc jo, Àngela. Si us plau, vine a buscar-me!". Aquesta és la frase colpidora que la Claudia escolta per telèfon i que li donarà esperances.

La Claudia recorrerà llavors a Salazar, l'inspector que va portar el cas després de la desaparició. També a la Laura, la jove a qui l'Àngela, una nena especial amb un do estrany, va salvar la vida després d'un greu accident de trànsit. Junts seguiran la pista de la petita a través de misteriosos indrets que amaguen una veritat aterridora.