La 1 recupera 'Masters de la Reforma' sis anys després amb una versió amb famosos

TVE continua apostant pels concursos de famosos amb 'DecoMasters'. Es tracta del retorn de 'Masters de la Reforma', el programa d'interiorisme emès el 2019 per Antena 3, també de la mà de Shine Iberia, productora encarregada de 'MasterChef'. En aquest format,deu parelles de famosos competiran per convertir-se en professionals de l'interiorisme a 'Decomasters'.

D'aquesta manera, les parelles de celebrities s'enfrontaran, en una divertida competició, per convertir-se en autèntics professionals del disseny d'interiors. Amb talent, creativitat i un gust exquisit hauran de redissenyar, acondicionar i treure el màxim profit a tota mena d'espais. Treballaran des de negocis i habitatges fins a habitacions petites o estances mal il·luminades.

Els famosos també aprendran i mostraran petits trucs assequibles per modificar espais d'una manera senzilla per a tots els públics.Els seus treballs, amb els quals faran realitat els seus somnis i materialitzaran els seus projectes més ambiciosos, seran avaluats per dos exigents jutges de gran prestigi. El seu criteri posarà a prova el seu enginy i destresa.

| Atresmedia

Per tant, La 1 recupera 'Masters de la Reforma', però amb una edició de famosos. El format, presentat per Manel Fuentes a Antena 3, es va emetre en prime time el 2019 amb mals resultats d'audiència, arribant a caure per sota del 9% de quota. En aquesta edició, el jurat estava format per Carolina Castedo, Pepe Leal i Tomás Alía.

En aquell moment, el format seguia l'estructura de 'MasterChef', amb una prova en plató, prova d'exteriors i prova d'eliminació, també en plató. A més, el programa també oferia a l'espectador consells i idees d'interiorisme.

Per tant,'DecoMasters' serà una de les noves apostes d'entreteniment de La 1 per al proper curs. També de la mà de Shine Iberia, la cadena es troba ara mateix en plenes gravacions de 'MasterChef Celebrity', l'estrena del qual està prevista com és habitual per al setembre. A més, també tornarà 'Late Xou amb Marc Giró' a l'inici del proper curs i també s'ha confirmat la renovació del concurs 'The Floor' després del seu lideratge els dimecres.