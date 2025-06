TVE dona la sorpresa amb el documental 'Benita', sobre la transició de Maestro Joao

TVE ha sorprès amb l'inici de les gravacions de 'Benita', un docu-reality que l'acompanyarà en el viatge més important de la seva vida, el de la seva transició. Un nou format produït en col·laboració amb Zeppelin (Banijay Iberia) que seguirà el pas important de Maestro Joao.

Fa un any, al talent 'Baila como puedas', va anunciar públicament que començaria aquest procés: "He decidit fer la transició i ser veritablement qui soc. És una cosa molt meditada, molt sentida. Porto dins meu, de la meva ànima, una dona. És el que sento i és el que soc. Em diré Benita, com la meva mare".

Ara, TVE seguirà Benita en el seu procés perdonar a conèixer la seva història, des de la seva infància fins a l'actualitat, descobrint la persona que hi ha darrere del conegut personatge. Un retrat que mostrarà, no només el seu procés de transició amb 61 anys, sinó que oferirà un testimoni real i sincer que ajudarà a conèixer més la persona que s'ha guanyat, durant anys i per mèrits propis, els espectadors.

| RTVE

"Tot el que hem estat ens converteix en el que som. Soc Benita i ha arribat el moment d'explicar-vos la meva història, tot el que m'ha passat fins arribar al meu present. Acompanyeu-me", diu a la promo que ha llançat TVE a les seves xarxes socials.

Recordem que Maestro Joao, ara coneguda com Benita, es va donar a conèixer de la mà de diversos formats de Telecinco. Després de diverses intervencions puntuals en formats com 'Cazamariposas', el gran públic la va conèixer a 'Supervivientes' el 2018, convertint-se en un personatge de l'univers Mediaset, participant a 'Sálvame' i posteriorment a 'GH VIP'. Després dels canvis de directiva de Mediaset, Benita va fer el salt a La 1 amb 'Baila como puedas' o 'Bake Off: Famoso al horno' també ha tingut intervencions a 'Mañaneros' o 'La Familia de la Tele'.

Cal destacar que fa uns dies RTVE va fer públic el seu llistat de projectes del mes de maig, amb un pressupost de Zeppelin (Banijay Iberia). Es tractava de 'Tránsito Género', amb un pressupost de 370.590 euros, que previsiblement correspon a aquest format de 'Benita'.