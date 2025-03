Primeres paraules de Carlota Corredera després de confirmar-se el seu nou projecte a Ten

Aquest dimecres 19 de març s'ha confirmat una inesperada notícia: 'Ni que fuéramos' arriba al seu final a TEN, deixant pas a un nou format conduït per Carlota Corredera. Encara que la cadena encara no ha fet oficial l'anunci, tot apunta que aquest canvi està relacionat amb el futur dels rostres del programa a les tardes de La 1. En la seva emotiva despedida, els protagonistes van deixar caure subtils pistes sobre un nou "viatge" i un canvi de rumb en les seves carreres.

D'aquesta manera, Carlota Corredera va intervenir a 'Ni que fuéramos' per parlar del seu esperat retorn com a presentadora. El seu nou espai suposarà el seu retorn a la televisió nacional després de la seva sortida de 'Sálvame' fa tres anys. En els últims temps, ha participat com a tertuliana a '59 segons' a La 2 o a RNE, però ara torna amb un format propi produït per La Osa Producciones Audiovisuales.

Carlota Corredera es va dirigir al públic a través d'un vídeo per compartir el seu gran entusiasme per aquest nou repte: "És molt emocionant estar al vostre piset, al vostre canal. Vull demanar perdó a la gent que segueix a prop meu, perquè no us he explicat res, no m'han deixat".

| Canal Quickie

"Tinc també ganes de retrobar-me amb persones que han estat molt importants a la meva vida i ja no hi sou. Ho parlarem, si us ve de gust, és clar", va expressar. Unes paraules amb les quals ha deixat la porta oberta a un possible retrobar-se amb antics companys com Kiko Hernández, Kiko Matamoros o Belén Esteban.

L'emoció va marcar la seva intervenció, especialment quan va pronunciar unes paraules carregades de significat: "Estar aquí significa moltes coses. Significa tornar. Significa tornar a casa. També significa que les coses han anat bé. Hi ha hagut travessies en el desert, hi ha hagut que lluitar per moltes coses, moments en què tots hem tingut ganes de llençar la tovallola, però estem aquí, estic aquí, esteu aquí, estem aquí tots".

La periodista també va voler reconèixer l'esforç dels seus companys de 'Ni que fuéramos': "El que resisteix guanya. Heu resistit, heu guanyat i us emportareu un premi enorme, merescudíssim. Estic molt orgullosa de tots vosaltres, els que esteu aquí i els que no es veuen, que també han patit molt".

Per finalitzar, Carlota Corredera va centrar el seu missatge en l'estrena del seu nou programa: "La meva bona notícia és que tornaré a presentar, que també és molt important i significa moltes coses. Serà aquí, a TEN, a casa vostra, que els espectadors no es quedaran sense la dosi d'aquesta productora. No us puc explicar gaire, perquè tampoc sé gaire, marca de la casa. Activo el compte enrere, perquè ens veiem molt aviat, el proper 26 de març".

Així és 'Tentacles', el nou programa de Carlota Corredera a Ten

| Telecinco

El proper dimecres 26 de març, Ten i Canal Quickie estrenaran 'Tentacles'. Es tracta d'un nou programa diari de tres hores en directe que marca el retorn a la televisió de Carlota Corredera com a presentadora. El nou programa, de forma extraordinària i fins a l'inici de les seves emissions habituals a partir del 31 de març, s'emetrà a partir de les 18:30 hores. Per tant, en els seus últims dos dies, 'Ni que fuéramos' reduirà la seva durada una hora i mitja.

Les tres hores diàries d'emissió en directe de 'Tentacles' estaran dividides en dos grans blocs temàtics que abordaran continguts d'actualitat i entreteniment. El primer d'ells, anomenat "Xafarderies & Tele" se centrarà en les últimes novetats del món de l'espectacle i la televisió. Comptarà amb la participació d'un panell de col·laboradors experts en la matèria.

El segon dels blocs, anomenat "Crime & Life", comptarà amb la col·laboració d'un equip de periodistes, advocats, reporters i analistes especialitzats en successos, actualitat i casos d'interès social.