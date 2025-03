RTVE dona la gran sorpresa rescatant Chanel com a portaveu d'Espanya a Eurovisió

El Festival d'Eurovisió 2025 és a la volta de la cantonada. El pròxim 17 de maig, la gran final se celebrarà a Basilea, Suïssa, i tots els ulls estaran posats en Melody, que representarà Espanya amb "Esa diva". No obstant això, no serà l'única cara coneguda que apareixerà en la retransmissió.

RTVE ha confirmat que Chanel serà l'encarregada d'anunciar els vots d'Espanya, un rol que en l'edició passada va exercir Soraya Arnelas. L'artista, que va deixar empremta a Eurovisió 2022 amb la seva impactant actuació de 'SloMo', torna a l'esdeveniment en un moment clau de la seva carrera. Es tracta d'un retorn sorpresa, tenint en compte que durant els últims anys no havia estat convidada als esdeveniments de RTVE i es rumorejava una possible mala relació.

"En tots els artistes, quan un està treballant de portes endins, sembla que estàs apartat. Però en el meu cas ha estat un camí molt fructífer. Tinc una proposta, estic feliç amb les cançons que tinc", assegurava Chanel, deixant entreveure que el seu retorn a la música està més a prop que mai.

| RTVE

En la presentació, també hi va haver un gest a Melody, la representant espanyola d'aquest any, a qui Chanel va definir amb les paraules "valenta, poderosa".

Chanel no va dubtar a dedicar-li unes paraules d'ànim a la seva companya, recordant com és d'important gaudir l'experiència eurovisiva. "Et puc dir que portes molta carrera. Gaudeix-ho, només passa una vegada a la vida, tens el suport de tota Espanya i ho gaudiràs moltíssim", deia.

Melody, per la seva banda, va correspondre amb un missatge d'admiració i afecte cap a Chanel: "He tingut l'honor de poder treballar amb ella i m'encanta tot el bo que li ha passat. És un moment per fer reflexió que l'artista es veu a l'escenari. Has demostrat el que ets i m'encanta, perquè de vegades ens precipitem a comentar i parlar".

D'aquesta manera, Melody lluitarà pel micròfon de cristall, mentre que Chanel tornarà a connectar amb el festival.