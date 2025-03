Gir de 180º en la vida de Xavi Lock després del seu inesperat retorn a 'La Promesa'

Curro, personatge de Xavi Lock, torna per sorpresa com a lacai. Aquest dimarts 25 de març a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint de dos nous capítols de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i Marga Martínez.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', ningú va acollir amb grat la decisió de Manuel de continuar amb els seus plans d'anar-se'n a Itàlia en solitari. Catalina va patir un desmai, que va provocar que hagués de ser Martina qui es veiés abocada a parlar sola amb els arrendataris de 'La Promesa'. Alonso li va explicar a Leocadia que anava a vendre el palau de Cadis i el sergent Burdina va informar que el jutge havia admès el cas de Cruz a tràmit.

Curro va marxar del palau, tot i que tots es van quedar consternats amb aquesta decisió, excepte Lorenzo, que va gaudir enormement de perdre el seu fill de vista. A més, Àngela es va quedar de pedra en assabentar-se del desterrament, però encara més quan va descobrir que la seva mare estava al corrent de les exigències de la Casa Reial. Leocadia va començar a prendre decisions davant l'absència de Cruz, cosa que va generar més d'un problema entre Petra i els majordoms.

| RTVE

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Curro torna per sorpresa com a lacai, però Leocadia fa veure a Alonso que estan incomplint el tracte al qual van arribar amb la Casa Reial. Lorenzo es burla del noi i a Manuel li costa oblidar que són germans. El servei rep a Curro, personatge de Xavi Lock, amb els braços oberts, encara que estan desconcertats i no saben com tractar-lo.

| RTVE

Alonso intenta tot el possible per retenir a Leocadia i demana ajuda a Àngela, que es mostra disposada per així no allunyar-se de Curro. A més, Catalina intenta convèncer a Manuel que no se'n vagi a Itàlia fins després del seu part. Blanca Palomar s'acomiada de Manuel, ja que se'n va a marxar, i aquest li pregunta què opina de la seva pretensió d'anar-se'n a Itàlia.

Candela amaga a Simona la seva trobada amb el seu fill Antoñito, encara que Lope comença a sospitar que alguna cosa passa. María Fernández intenta mitigar la seva pena treballant tot i no estar en condicions. Una nova bronca de Petra serà la gota que fa vessar el got.