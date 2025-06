Iker Jiménez paralitza 'Horizonte' després del que ha passat sense càmeres durant la publicitat

La nit del 12 de juny va deixar una escena televisiva inesperada, de la mà de Forocoches. El popular fòrum, cèlebre per les seves campanyes virals i trolleigs organitzats, va tornar a colar-se a la televisió en obert durant l'emissió d'un especial de 'Horizonte'. I és que el programa presentat per Iker Jiménez a Cuatro va avançar la seva emissió a les 21.50h davant l'actualitat informativa.

D'aquesta manera, 'Horizonte' va abordar l'actualitat política marcada per l'informe de la UCO que esquitxa Santos Cerdán. Entre els convidats hi havia Víctor de Aldama, protagonista central de l'escàndol. Tanmateix, el que semblava una nit estrictament informativa va acabar tenint un gir inesperat: l'arribada de diverses pizzes al plató de 'Horizonte', enviades per membres de Forocoches.

"A veure, què ha passat en aquesta pausa, Carmen?", va preguntar Iker Jiménez, intentant contenir el riure després de tornar de la publicitat. Carmen Porter aleshores va explicar la situació amb certa incredulitat: "Com que aquesta nit pot passar qualsevol cosa... Han arribat no sé quantes pizzes, set o vuit, les ha portat un repartidor".

| Mediaset

La frase que va seguir va revelar l'origen de l'enviament: "Ha dit 'gràcies pel que esteu fent, de part de Forocoches'". La resposta d'Iker Jiménez no es va fer esperar: "Quan Forocoches envia unes pizzes és que ja és cim, cim!"

Lluny de ser un cas aïllat, aquest tipus d'intervencions a televisió formen part de l'ADN del fòrum. Des de la seva fundació, Forocoches ha protagonitzat moments tan peculiars com impulsar les candidatures de Rodolfo Chikilicuatre i John Cobra al procés de selecció d'Eurovisió. A més, també van aconseguir que El Tekila s'alcés amb la victòria a la segona edició de 'Got Talent'.

Pel que fa a 'Horizonte', va triomfar en audiències a Cuatro amb el seu segon millor registre històric i millor dada anual. El programa d'Iker Jiménez va marcar un 9,3% de quota, 782.000 seguidors de mitjana i 4.367.000 espectadors únics, pujant a un 12,4% en target comercial. Amb aquest resultat, 'Horizonte' va superar àmpliament el seu rival directe a laSexta, 'El Objetivo' d'Ana Pastor, que va marcar un 5,6% juntament amb 482.000 espectadors.