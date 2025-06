La 1 cancel·la l'emissió de 'La Família de la Tele' sense avís i aquest n'és el seu substitut

'La Família de la Tele' ha desaparegut sense avís previ de la graella de La 1 després de les seves males audiències.En plens rumors de cancel·lació i amb la direcció decidint el futur del format, TVE ha optat per prioritzar l'actualitat informativa durant la tarda de dijous 12 de juny. Després de la dimissió d'Antos Cerdán del PSOE per la seva suposada implicació en el "Cas Koldo", TVE ha decidit emetre un especial informatiu.

D'aquesta manera, quan els espectadors esperaven 'La Família de la Tele', cap a les 16h, La 1 ha començat amb un especial informatiu presentat per Alejandra Herranz. Una decisió inesperada, tenint en compte que el format de tarda s'ha emès a RTVE Play. De fet, Javier de Hoyos avisava en directe que en només uns minuts saltaven a La 1, cosa que finalment no ha passat.

Per tant, TVE ha prioritzat l'actualitat política a la seva graella davant de 'La Família de la Tele'. Això també ha passat a altres cadenes, com laSexta, que ha cancel·lat 'Zapeando' per donar prioritat a 'Más Vale Tarde' des de les 15:30h.

| TVE

Recordem que aquest dimecres 11 de juny, 'La Família de la Tele' ha caigut a mínim històric amb un 5,4% i només 450.000 espectadors. El programa de María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua ha tornat a ser setena opció de la seva franja, comptant les cadenes autonòmiques. Amb aquest resultat, està 4,6 punts de quota per sota de la mitjana de La 1 aquest dimarts, que ha estat segona amb un 10%.

Coincidint, a la franja de 15:57h a 17:17h, el lideratge ha estat per Antena 3, que marca un excel·lent 13,5% i 1.132.000 amb 'Sueños de libertad' i els primers minuts de 'Y ahora Sonsoles'. Amb distància, l'han seguit les cadenes autonòmiques (9,5% i 793.000), Telecinco (8,7% i 731.000) amb 'Tardear', Cuatro (8,2% i 688.000) amb 'Tot és Mentida' i laSexta (6,9% i 581.000) amb 'Zapeando'. A més, en sisena posició, també per sobre de 'La Família de la Tele', hi ha estat La 2 amb un 5,6% i 467.000 telespectadors.