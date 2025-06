'Tu cara me suena' paralitza els seus enregistraments per un motiu que afecta Melani

'Tu cara me suena' no gravarà la seva nova entrega aquesta setmana. L'exitós talent show d'Antena 3 ha hagut d'aturar temporalment les seves gravacions per un motiu de pes que afecta directament el desenvolupament del programa: un dels seus concursants no podrà participar a la pròxima gala.

La raó no és cap altra que els exàmens de Selectivitat de la Melani, la participant més jove del format. El seu compromís acadèmic ha obligat a ajustar el calendari del programa, ja que la seva presència resulta essencial. Gala rere gala, la Melani ha deixat bocabadat el jurat i el públic amb imitacions impecables que l'han convertida en una de les grans revelacions d'aquesta edició.

"Avui començo la selectivitat. Primer dia de tres....", ha publicat ella mateixa a les seves xarxes socials acompanyada d'una foto seva. D'aquesta manera, i com ha informat Fórmula TV, el format ha decidit paralitzar les gravacions del concurs d'aquest dimarts durant aquesta setmana.

| Atresmedia

No es tracta d'una decisió d'última hora, ja que tant la productora com la cadena ja tenien previst aquest atur puntual des de l'inici de l'edició. A la pròxima entrega, la gala 9, l'equip celebra que la Melani ja ha fet els exàmens de la PAU. Tanmateix, no li pregunten gaire, ja que quan es va gravar encara no s'havia examinat.

En una entrevista que li va fer aquest mitjà, la Melani va confirmar que portava bé compaginar 'Tu Cara Me Suena' amb els estudis perquè és "molt empollona". A més, va revelar que després de la Selectivitat li agradaria "fer Belles Arts i el superior de conservatori".

Recordem que, a la seva última gala, 'Tu cara me suena' va arrasar amb un gran 20,8% de share, sent líder absolut, superant en +16 i +9,2 punts els seus principals competidors. El talent show presentat per Manel Fuentes va ser el programa més vist del dia a tota la televisió en fer una mitjana d'1,6 milions d'espectadors, superant els 4,3 milions d'espectadors únics. 'Tu Cara Me Suena', que va coronar la Melani com a guanyadora de la gala, es va disparar fins al 24,9% entre el públic de 13 a 24 anys.