Audiències: 'Tu Cara Me Suena' lidera davant de 'De Viernes', però 'Weiss i Morales' cau

'Tu Cara Me Suena' arrasa en audiències en la seva vuitena gala amb un 20,8% i 1.573.000 seguidors.El talent show de Manel Fuentes, que reuneix 4.399.000 espectadors únics, és el més vist del dia des d'Antena 3. Supera 'De Viernes', que puja tres dècimes de quota fins a un 11,5% i 861.000 televidents amb l'entrevista a Terelu Campos.

A La 1, el segon capítol de la sèrie 'Weiss i Morales' perd 2,7 punts de quota fins a un pobre 6,2% i 617.000 espectadors. 'El Blockbuster: Caminant entre les tombes' a Cuatro aconsegueix un bon 7,2% i 680.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (7,8% i 747.000) i 'Equipo de Investigación' (6,1% i 614.000) pugen en audiències a la cadena secundària d'Atresmedia.

'La Família de la Tele' continua sense funcionar a La 1

| RTVE

'La Família de la Tele' tanca la setmana sense funcionar en audiències: marca un 5,9% i 511.000 en el primer tram i un 6% i 419.000 fidels en el segon. A Telecinco, 'Tardear' continua malament en audiències amb un pobre 9% i 728.000, mentre 'El Diario de Jorge' cau a un pobre 8,2% de quota i 566.000 fidels. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', lidera amb un just 10,2% i 743.000 seguidors des d'Antena 3.

'Més Val Tard' puja a un estupend 7% i 502.000 espectadors a laSexta. D'altra banda, 'Males Llengües' de Jesús Cintora funciona bé a La 2 amb un 4% i 279.000.

En la sobretaula, 'Sueños de libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,3% i 1.174.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' baixa en audiències a un 9% i 675.000 fidels. Just després, 'La Promesa' lidera la seva franja tot i que baixa a La 1 a un 12,6% i 876.000.

'Pasapalabra' de Roberto Leal lidera en audiències amb un gran 19,9% i 1.501.000 seguidors a Antena 3: acaba fregant el 30% de quota. 'Reacció en Cadena' també baixa a la tarda de Telecinco en marcar un pobre 7,1% i 532.000 fidels a Telecinco. Per la seva banda, 'Aquí la Terra' continua per sota del doble dígit amb un 9,4% i 730.000.

| Mediaset

'El Programa d'Ana Rosa' (15,4% i 330.000) lidera en audiències des de Telecinco, igual que 'Vamos a ver' (14,1% i 474.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta amb un estupend 16,2% i 332.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Públic' puja a un fluix 10,9% i 267.000 des d'Antena 3, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 21,8% i 1.546.000 telespectadors.

Antena 3 continua líder del divendres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de divendres 29 de maig amb un 15,3% de share. Telecinco amb un escàs 9,8% supera La 1 en quedar-se en un 8,1%. Per la seva banda, laSexta amb un bon 7,4% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 6,1%.