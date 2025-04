L'actuació de 'Tu Cara Me Suena' de la qual tothom està parlant en la seva estrena

L'estrena de la dotzena temporada de 'Tu cara me suena' a Antena 3 no va poder començar amb més força. La gala inaugural va estar carregada de talent, emoció, sorpreses i actuacions que no han deixat indiferent a ningú. Tanmateix, entre les imitacions més destacades, va ser la jove Melani García qui es va alçar com la gran revelació de la nit.

La cantant, coneguda per la seva victòria a 'La Voz Kids' i per representar Espanya a Eurovisió Junior, va realitzar una actuació perfecta en posar-se a la pell de Céline Dion. Melani va interpretar "L'hymne à l'amour", mateixa peça amb la qual l'artista va emocionar el món durant l'obertura dels Jocs Olímpics de París 2024. No només va aconseguir reproduir amb fidelitat cada nota, sinó que va aconseguir quelcom encara més complicat: transmetre la mateixa emoció i sensibilitat que va caracteritzar aquella interpretació.

"Era molt difícil captar tota l'emoció que tenia Celine, però el silenci que s'ha produït aquí, l'emoció que ens has traslladat, com ho has sentit i com ho has cantat", va dir Manel Fuentes. Per la seva banda, Àngel Llàcer, visiblement emocionat, es va rendir davant el talent de la jove: "Però tu d'on ets? És que estic a punt d'explotar, és que és molt fort".

| Atresmedia

Tanmateix, amb la veu entretallada, va ser Chenoa qui va oferir la reflexió més profunda de la nit: "A mi que m'emocioni la gent, fins i tot em costa una mica. Últimament, les veus potents les escolto menys i quan escolto un tema com aquest, en una nena de 17 anys, amb aquesta bestialitat i sentiment... Em deixes absolutament sense paraules".

D'aquesta manera, el jurat de 'Tu Cara Me Suena' va premiar l'actuació de Melani amb dos dotzes i dos onzes. A més, el públic també li va atorgar el dotze, posicionant-la com la guanyadora indiscutible de la nit. "Has fet història obrint aquesta edició de 'Tu cara me suena', crec que aquesta actuació quedarà per sempre. Vindran reptes en les següents gales molt diferents, però crec que és de justícia dir que ha estat sublim", va afegir Chenoa.

Finalment, Melani, com a valenciana, va decidir donar els 3.000 euros del premi benèfic a la fundació Horta Sud. Es tracta d'una associació dedicada a ajudar els municipis de la Comunitat Valenciana més afectats per la DANA del passat octubre. "Sóc valenciana i tinc moltíssims familiars i amics que han patit molt la tragèdia de la DANA i han passat coses horribles", va explicar emocionada.