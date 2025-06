Jordi González reapareix amb un notable canvi físic i mostra les seqüeles del coma

Després de sis mesos allunyat de les pantalles, Jordi González ha reaparegut de la mà de 'Col·lapse' a TV3. El presentador va fer públic fa un mes que va estar en coma durant tres setmanes i a la UCI dos mesos després de la infecció d'una bactèria a Colòmbia. Ara, Jordi González ha reaparegut, visiblement més prim, i ha explicat en primera persona aquesta dura experiència.

"Vaig marxar uns dies de vacances i al quart o cinquè dia vaig ser víctima d'una bactèria que hi havia a l'ambient. Vaig sortir de casa al matí, dic casa perquè tinc un apartament a Medellín, i en tornar em faltava l'aire. Em costava molt respirar, em vaig asseure en un jardí i no podia respirar", explicava Jordi González a 'Col·lapse'.

"Vaig trucar al metge, va venir a casa, em va prendre la temperatura, oxigen a la sang i em van ingressar... I ja no recordo res més fins moltes setmanes després. El que em passava és que no arribava oxigen al cervell, i el poc que m'arribava el feia servir el meu cos per al cor i per mantenir-me amb vida", afegia.

"No vaig registrar cap record d'aquell episodi ni dels que van venir després. Em van portar a un hospital molt bo, perquè em van salvar la vida. Vaig estar a la UCI dos mesos. Em van fer una traqueotomia, estava sense poder parlar, amb cinc sondes al cos i tres setmanes en coma", revelava, mentre mostrava la cicatriu que encara té al coll.

| 3Cat

A més, ha revelat a 'Col·lapse' el seu principal temor: "El que em feia més por era perdre la veu. La traqueotomia toca les cordes vocals i vaig pensar que potser no tornava a parlar. Quan passes 90 dies al llit has de tornar a menjar perquè no et caigui la sopa i caminar... Em va costar moltíssim tornar a caminar".

"M'expliquen que no baixava de 40 de febre, que la pressió arterial estava per terra, que no oxigenava i em van induir al coma per poder allargar una mica més la vida mentre un antibiòtic feia efecte. Van trobar el medicament, em va baixar la febre, van decidir despertar-me del coma, però no et despertes com a casa, van ser 9 o 10 dies. Jo em vaig trobar malament un dijous, i em vaig aixecar un dissabte després de dos mesos, 3 de març", revelava Jordi González.

A més, ha confessat que la seva família està sent conscient ara de tot el que ha passat: "La meva família estava semienterada de tot. Vaig comptar amb la presència del meu millor amic i la meva millor amiga, que tenien la informació molt embargada i el que feien arribar aquí eren notícies que estava fotut, que havia passat una pneumònia. Un dia van trucar al meu amic i li van demanar que avisés la família perquè la cosa estava fotuda, però no ho va fer, per sort. Gent de la meva família s'estarà assabentant en aquest programa que he estat tres setmanes més enllà que aquí".

| 3Cat

A més, el seu retorn a Espanya també va ser una odissea: "Em van portar en un avió medicalitzat, sondat per tot arreu. Em van portar a una clínica perquè em traguessin la traqueotomia, aquí a Madrid".

Finalment, ha confessat que quan era petit va tenir una visió sobre la seva mort, per això tenia clar que ara no li tocava. "Jo moriré als 78 anys en un vol anant o tornant d'Amèrica, dormint en un avió, ho sé des dels 14 anys. Demano que quan em mori soni a 'Col·lapse' la cançó de 'Always in my mind' d'Elvis Presley", explicava.