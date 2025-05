La reacció de Terelu a 'De Viernes' quan li pregunten pel seu passat amb Escassi

El retorn de Terelu Campos després de 'Supervivientes' ha suposat la fi de la seva experiència a Hondures, però també l'inici de noves preguntes i rumors que l'esperaven a la seva tornada. La col·laboradora ha reaparegut a 'De Viernes' per fer balanç del seu pas pel reality. Tanmateix, inevitablement, totes les mirades estaven posades en un tema concret: la seva suposada relació amb Álvaro Muñoz Escassi.

Durant l'entrevista, Terelu Campos no va evitar el tema i, tot i que no va confirmar ni desmentir res, va deixar frases que alimenten encara més la intriga. "Crec que el just és que quan Escassi surti del concurs, ens posem d'acord...", va comentar amb fermesa la col·laboradora de 'De Viernes'.

Quan va ser preguntada per José Antonio León sobre si Álvaro Muñoz Escassi podria parlar pel seu compte sobre el que va passar entre ells, Terelu Campos va ser rotunda: "Ell mai faria això".

| Telecinco

Sense voler posicionar-se, Terelu Campos va jugar amb el misteri en les seves declaracions. "Jo no he dit ni sí ni no, això no vol dir que no ho negui", va afegir, deixant la porta mig oberta a múltiples interpretacions. Unes paraules que van generar debat entre els col·laboradors, que van recordar la seva reacció a la palapa quan es va tocar el tema. "Moltes vegades no saps quan t'estan gravant", va justificar, restant importància a aquell gest que va ser vist com molt revelador.

Tot i les insistències, Terelu Campos va deixar clar que no serà fins al retorn d'Álvaro Muñoz Escassi de 'Supervivientes' quan s'abordarà el tema. "Álvaro ha d'arribar a Espanya", va insistir, emplaçant a una futura trobada per aclarir el que ha passat. Això sí, va voler deixar un advertiment: "Ja us avanço que us pot sorprendre molt".

Més enllà del possible romanç, Terelu Campos va aprofitar per reflexionar sobre una etapa passada en què va viure amb plena llibertat sentimental i sexual. "Actuava d'una manera que s'ha associat a una actuació més masculina. Vaig ser francament feliç. No tenia dependència de cap home i alhora gaudia dels que em donava la gana", va confessar la col·laboradora a 'De Viernes'.