José Antonio León traspassa els límits i fa plorar Carmen Alcayde a 'De Divendres'

Carmen Alcayde va viure un moment de gran tensió durant la seva entrevista a 'De Viernes' aquest 6 de juny. La periodista va acudir per parlar sobre el seu pas per 'Supervivientes', una experiència marcada per la polèmica. Carmen Alcayde a 'Supervivientes' va generar divisió per la seva relació amb Anita i Montoya, així com pel seu enfrontament amb Pelayo.

Va ser precisament en tractar aquest tema quan l'ambient es va tensar al plató de 'De Viernes', ja que la reacció del públic al plató va ser hostil des del primer moment. En tornar de publicitat, José Antonio León va prendre la paraula i no va suavitzar el discurs: "El públic no està donant suport a Pelayo", afegint "sinó que no donen suport a la teva causa. Creuen que des del principi t'has recolzat en Anita i Montoya perquè tenies una tàctica i sobretot perquè pensen que ets una...".

La frase va quedar suspesa just abans de l'esclat del plató. José Antonio León va donar pas llavors a una participació col·lectiva del públic que, a l'uníson, va cridar "migajera", en referència a una suposada actitud de submissió de Carmen Alcayde a 'Supervivientes'. L'escena, planificada com una broma, va coincidir amb un moment d'extrema vulnerabilitat de la periodista, que va esclatar a plorar en directe.

| Telecinco

El que podria haver quedat en una anècdota de mal gust es va convertir en un conflicte obert quan Terelu Campos va decidir intervenir. Indignada per l'escena, es va adreçar directament al seu company: "Escolta, José Antonio, em perdonaràs com a companya, però encoratjar que el públic li digui 'migajera' a una altra companya no em sembla bonic. La Carmen no s'ho ha pres com una broma".

Posteriorment, Carmen Alcayde també es veia cara a cara amb la mare de Pelayo: "Seré molt suau perquè ja no lluito per res i tampoc em posaré superirritada, encara que no crec que hagis de desqualificar tant en Pelayo. El meu fill no és classista, parla que viatja a París perquè és la seva feina, viatja tot el temps, s'allotja en bons hotels, però perquè és part de la seva feina. Potser el que tens és enveja i t'agradaria tenir tot el que té ell".

Carmen Alcayde, que no pensava quedar-se callada, va llançar un dard a l'Elena explicant-li que 'Supervivientes' "no és caça i pesca". Va afegir que al reality s'hi va "a fer tele, no a pescar".