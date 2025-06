Sofía Suescun paralitza 'Socialité' amb un missatge directe per a Marta Peñate

La recent pèrdua del nadó que esperaven Marta Peñate i Tony Spina ha commocionat tothom. La parella, visiblement afectada, va decidir parlar sobre el seu dolor només unes hores després d'anunciar-ho públicament, acudint a 'De Viernes' per relatar el difícil moment que travessen. Una decisió que ha generat tanta comprensió com crítiques, i sobre la qual Sofía Suescun s'ha pronunciat aquest dissabte a 'Socialité'.

Sofía Suescun, que en el passat va tenir diversos enfrontaments amb Marta Peñate a 'Supervivientes All Stars', va sorprendre en mostrar una actitud propera i empàtica, deixant de banda antigues rancúnies. "La veritat és que em va fer moltíssima pena. No em vull imaginar què suposa per a ella aquesta sensació de frustració", va expressar amb sinceritat en la seva intervenció a 'Socialité'.

Tot i el seu suport, Sofía Suescun no va deixar passar l'oportunitat de remarcar el que, al seu parer, va ser un error de la parella: anunciar l'embaràs massa aviat. "Crec que va cometre l'error d'haver-ho explicat massa aviat", va afirmar. Segons Sofía Suescun, la il·lusió és comprensible, però fer-ho públic en etapes tan primerenques comporta riscos afegits si les coses no surten com s'espera.

| Mediaset

"Jo vaig entendre aquestes ganes d'explicar-ho al món sencer, perquè al final és la teva il·lusió, però ahir l'únic de bo que pot treure de tot això dolent és aquesta reflexió de no tornar-ho a explicar, més que res pel que suposa. Al final et veus com obligat d'anar explicant-ho tot, vaig entendre perfectament aquesta pressió", va reflexionar Sofía Suescun, deixant clar que la seva crítica no neix del judici, sinó de l'experiència i l'empatia.

De fet, la mateixa Marta Peñate a 'De Viernes' va parlar del tema: "Sempre hi ha hagut persones que m'han demanat que no ho expliqués públicament perquè podia haver-hi gent que em desitgés el mal i potser tenien raó. Ara sento vergonya perquè tothom ho sap i quan la gent em veu sé que estan sentint pena per mi. No vull que la gent em miri i senti això".

Finalment, Sofía Suescun a 'Socialité' va voler llançar un missatge a la parella: "Ja està Marta, vull creure que això us unirà més, no llenceu la tovallola. I els somnis, al final es compleixen. Tot el meu afecte per a tu i per al Tony".