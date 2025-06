El veritable motiu pel qual Jordi Hurtado s'aparta de 'Saber i Guanyar' a La 2

La televisió pública viurà un petit gran canvi a partir de setembre: Jordi Hurtado deixarà de presentar 'Saber i guanyar' durant els caps de setmana. El mític presentador, que fa 28 anys que està al capdavant de l'emblemàtic concurs cultural de La 2, ha decidit reduir la seva càrrega de feina després de més d'una dècada gairebé sense descans.

"Són moltes hores de gravació i molts anys sense caps de setmana. Tinc la família desesperada", va explicar Jordi Hurtado davant dels mitjans, deixant clar que la decisió respon tant al cansament acumulat com a la necessitat de reconnectar amb la seva vida personal. "Tinc ganes de tenir una mica més de descans i tenir més tranquil·litat els caps de setmana", afegia.

Tot i que 'Saber i guanyar' està gravat, la seva freqüència diària i el seu compromís amb l'espectador han suposat un esforç per a l'equip. "Són 28 anys gravant totes les setmanes perquè només parem per Nadal, Setmana Santa i agost. És molt intens, són jornades de matí i tarda".

| RTVE

Conscient del desgast, el mateix Jordi Hurtado va ser qui va plantejar a RTVE l'opció de reduir la seva presència. "Com que gaudeixo tant d'aquest programa i no el vull deixar, he estat jo qui ha exposat el tema. Jo ho he promogut. Em fa molt feliç que la direcció de RTVE ho hagi entès perfectament. Fins i tot ells em deien que al·lucinaven amb la meva capacitat per aguantar tantes hores de gravació", explicava.

Serà Rodrigo Vázquez, actual rostre de TVE i amb experiència en el gènere de concursos, qui prengui el relleu durant els dissabtes i diumenges. Jordi Hurtado es va mostrar encantat amb el traspàs: "Tinc molt bona relació amb Rodrigo. Des del primer dia que va entrar a TVE, vaig veure que era un gran professional de la televisió pública; capaç de dominar l'entreteniment, l'espai, la comunicació i el gènere del concurs".

Cal destacar que 'Saber i guanyar' també estrenarà temporada amb una renovació estètica i un redisseny del format. Hi haurà nou decorat, nova línia gràfica i un gir en la mecànica. Per primera vegada, a més, l'equip guanyador podrà deixar momentàniament fora de joc un integrant de l'equip rival, cosa que suposarà un repte afegit per als concursants.

Lluny de ser un adeu, el de Jordi Hurtado és més aviat una treva amb el calendari. "Ara em toca gaudir dels caps de setmana", va sentenciar amb la serenor de qui, després de gairebé trenta anys en antena.