Terelu Campos ni imaginava el missatge que ha rebut a 'De Viernes' de la seva mare.

Després de gairebé tres setmanes enfrontant-se als desafiaments de 'Supervivientes', Terelu Campos ha tornat a 'De Viernes'. La seva reaparició al plató va estar marcada per les emocions i les sorpreses preparades per l'equip. A la seva arribada, a més de fer front als comentaris sobre el seu pas per 'Supervivientes', la periodista va rebre un homenatge que la va deixar sense paraules.

"Jo allà em vaig treure la motxilla de la vergonya, dels prejudicis... Sabia que així no podia estar, i això és el millor que tenia, la meva ment, el meu cos no, però la meva ment sí", va confessar amb satisfacció a 'De Viernes'.

D'aquesta manera, just després, va rebre un vídeo amb missatges dels seus éssers estimats. De fet, Carmen Borrego va ser la primera a intervenir: "No has defraudat, almenys a mi no. Per a mi ets una campiona, el millor és que la gent ha conegut la Terelu de veritat, la meva germana a la qual vull i tinc i vull seguir tenint".

| Mediaset

A continuació, la seva filla Alejandra Rubio li va dedicar unes paraules: "Estic superorgullosa de tu, no m'esperava el teu pas pel concurs d'aquesta manera. M'ha encantat la Teresa que he vist, és la que tots coneixem i m'ha encantat que la gent vegi aquesta part de tu tan especial". A més, Kike Calleja va rematar amb un comentari a 'De Viernes' sobre la seva valentia a 'Supervivientes': "Que bé ho has fet, flipem quan et vas tirar de l'helicòpter perquè ningú no ho esperava".

El seu nebot, José María Almoguera, també va voler expressar el seu orgull, ressaltant el molt que havia superat: "Has fet un concurs espectacular. Has superat totes les adversitats, has saltat de l'helicòpter, has menjat peix cru... ho has fet molt bé".

Però sens dubte, el moment més emotiu va arribar amb un missatge especial de la seva mare, María Teresa Campos. 'De Viernes' va recuperar imatges de la periodista expressant l'orgull que sentia per la seva filla, provocant que Terelu Campos no pogués contenir l'emoció. "Em sento molt orgullosa de tu, de l'afecte que tu has sembrat en la gent i que ara estàs rebent, així que gràcies", deia.

| Mediaset

Impactada, amb prou feines va poder reaccionar en escoltar la veu de la seva mare: "La meva mare no ho esperava, bé, a ningú, però m'ha impressionat Santi, perdoneu-me... de sobte escoltar la seva veu...", va comentar amb la veu entretallada a 'De Viernes'.