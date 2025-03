Miguel Lago rep la pitjor de les notícies sobre el seu programa després de les males audiències.

Miguel Lago no travessa el seu millor moment a la televisió. El seu programa, 'O novo rei da comedia', emès per la Televisió de Galícia (TVG), ha estat cancel·lat després de només tres setmanes en antena a causa d'un aclaparador fracàs en audiència. De fet, la decisió de la cadena autonòmica de finalitzar el programa ha sorprès a molts, considerant que el format havia estat anunciat com una de les apostes de la temporada.

'O novo rei da comedia', que es va estrenar el 9 de març, reunia a deu concursants que competien amb monòlegs o sketches per demostrar la seva creativitat i capacitat d'improvisació. Encara que la televisió gallega havia planificat 12 episodis, les baixes audiències han portat a TVG a prendre una determinació taxativa: la cancel·lació de l'espai.

L'estrena del programa no va poder ser més descoratjadora, amb un 5,7% de share, una xifra baixa tenint en compte que la mitjana de TVG es troba prop del 8%. El programa va ser mogut de dia, però el canvi no va aconseguir millorar la seva sort. L'audiència va continuar desplomant-se, fins a arribar a un crític 3,4%.

| CRTVG

Amb aquest resultat, la programació per al pròxim dimarts, 1 d'abril, ja no inclou 'O novo rei da comedia', confirmant que ha estat retirat de la graella. Es desconeix si més endavant TVG recuperarà el format, tenint en compte que ja està gravat.

Aquest entrebanc de Miguel Lago no es limita a la seva experiència a la TVG. A Telemadrid, el programa 'La noche golfa', emès els divendres a la nit, tampoc ha aconseguit captar l'audiència.

Malgrat els fracassos en audiències, el mateix Miguel Lago ha defensat els seus projectes. Durant un monòleg, va reflexionar sobre el concepte d'èxit: "Què és l'èxit? Jo crec que aquest programa té èxit, perquè, cada nit de divendres, entra a les seves cases i els treu uns somriures", va afirmar l'humorista en un to desafiant.

"Cada vegada que veig un article a la premsa sobre el meu programa o sobre mi és per parlar de fracàs. Això m'ha fet reflexionar moltíssim. Què és l'èxit?", va reflexionar. Miguel Lago també va abordar les crítiques cap al seu estil d'humor i el seu treball, defensant el seu enfocament: "El meu èxit com a còmic és que tu riguis, però, és un èxit ser periodista, escriure coses que no són certes i publicar-les? Permet-me que ho dubti".