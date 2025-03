Alessandro Lequio assenyala Terelu Campos pel que ha dit a 'Supervivientes'

Terelu Campos està a punt de trepitjar el plató de 'Supervivientes', però abans ha abandonat Hondures donant uns consells als futurs concursants. Tot i participar només durant dues setmanes, i en qualitat de convidada, ha donat alguns consells sobre com dormir i l'objectiu personal. Això ha estat objecte de debat al plató de 'Vamos a ver', amb Alessandro Lequio com el més dur.

"Està feliç Terelu Campos, amb aquesta sensació de quan acabaves els exàmens de selectivitat, que deies: ja ha passat el malson. Té la pujada d'adrenalina d'haver deixat enrere el malson i ara se sent invencible. Jo sí que veig una dona diferent", arrencava el debat Joaquín Prat.

Per la seva banda, Alejandra Rubio coincidia: "Jo també i crec que això li ha servit per a molt i que serà un canvi radical. Tindrà moltes històries per explicar-nos".

| Telecinco

Tanmateix, Alessandro Lequio no estava d'acord amb les paraules de Terelu Campos a 'Supervivientes'. "Amb tot el respecte, tots els consells valen, però tenint en compte que no ha estat una concursant i que ha tingut una presència itinerant... Els consells poden servir per a la tècnica de dormir o de la latrina, però poc més", deia el col·laborador amb duresa.

"Ella no ha donat cap consell esbojarrat, ha dit que es portin una tovallola que va molt bé. Tampoc ha donat consells de pesca o de com fer foc, que sempre vas al mateix", es defensava Alejandra Rubio al plató de 'Vamos a ver'.

"És veritat que no ha competit, però sí que ha conviscut. Tot el que ens pot semblar poc, però ha intentat certes coses que per al que ella esperava d'ella mateixa potser se sent orgullosa", també defensava Sandra Aladro.

En la mateixa línia també coincidia Antonio Rossi, amb una clara sentència: "Té una cosa que no tenim els altres, que és l'experiència. Tant és que siguin 15 dies, 18, 32 o quatre mesos. L'experiència dels primers dies i d'estar allà la té".