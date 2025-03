Alejandra Rubio demana que aturin Alessandro Lequio després del que diu a 'Vamos a ver'

'Vamos a ver' ha estat escenari d'un fort enfrontament entre Alejandra Rubio i Alessandro Lequio aquest dimarts 25 de març. L'origen del xoc va ser unes declaracions del col·laborador sobre Terelu Campos. Alessandro Lequio va qüestionar el seu estat físic durant la seva participació a 'Supervivientes' i va al·ludir a certs episodis del passat professional de la presentadora.

El tema més polèmic va arribar quan Alessandro Lequio va assegurar haver presenciat com una secretària li portava un cendrer a Terelu Campos quan era presentadora. Alejandra Rubio, indignada, va respondre amb rotunditat a 'Vamos a ver': "Tu li has posat el cendrer a la meva mare? No, veritat? Doncs ja està".

D'aquesta manera, Alejandra Rubio va refutar aquesta versió, assegurant que la persona esmentada per Alessandro Lequio treballava en una altra cadena en aquell moment. Amb evident sarcasme, va respondre: "Fenomenal, a la meva mare li portaven el cendrer. Estàs més tranquil? Vas a dormir millor? Em sembla tal ximpleria!".

| Mediaset

El debat va escalar quan Alessandro Lequio va fer referència a la condició física de Terelu Campos a 'Supervivientes'. Alejandra Rubio va criticar que el col·laborador aprofités la seva absència per llançar atacs contra la seva mare, acusant-lo de parlar quan "més ha de callar".

"La primera vegada que vaig parlar amb certa angoixa va ser quan vaig veure la prova de les caixes perquè em va estremir veure-la tremolant d'aquesta manera. Si era com a conseqüència de la malaltia, era necessari que tornés a Espanya com més aviat millor perquè la seva salut s'estava esquerdant a passos preocupants", es justificava el col·laborador.

No obstant això, el seu discurs no va convèncer Alejandra Rubio, especialment quan va insistir a valorar l'estat físic de Terelu Campos: "De la salut no en parlarem, però del seu estat de forma sí". En aquell moment, Joaquín Prat va intervenir per recordar-li que havia arribat a qualificar-la de "penco".

| Mediaset

Alessandro Lequio es va mantenir ferm en la seva opinió: "És un cavall flac, evidentment cadascú és molt lliure de cuidar-se de la manera que vol. Si fem cas al que vas dir l'altre dia, la teva mare no segueix, diguem, una dieta adequada per a una persona malalta. S'està dient contínuament que les persones malaltes han de mantenir una dieta sana sense subsistir a base de refrescos".

Alejandra Rubio, visiblement irritada, no va dubtar a respondre-li: "I això et preocupa a tu molt? La meva mare tindrà dret a fer el que li doni la gana amb la seva vida. Li diràs tu el que ha de menjar o beure?". No obstant això, la discussió va pujar encara més de to quan el col·laborador va insinuar la presència de "adorns" a les begudes, el que va provocar una reacció immediata d'Alejandra Rubio: "Digueu-li alguna cosa a aquest senyor, que si no li ho diré jo".

Alejandra Rubio va defensar amb fermesa la llibertat de la seva mare per decidir sobre la seva alimentació i estil de vida: "El fet que sigui una velleta, doncs és veritat que no és la tia que en millor forma està a 'Supervivientes', ja té una edat, igual no tant com tu. La meva mare és veritat que no està molt en forma, no és una persona que vagi al gimnàs, però són decisions que ha pres a la seva vida i no s'hi ha de ficar ningú i menys tu".