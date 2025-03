Jessica Bueno es pronuncia per primera vegada després d'anunciar la seva ruptura amb Luitingo

Ha passat poc més d'una setmana des que Jessica Bueno i Luitingo van anunciar el final de la seva relació. La parella s'havia conegut durant la passada edició de 'GH VIP' i tots dos havien acabat deixant les seves respectives relacions per estar junts. No obstant això, el pas del temps i desavinences entre ells han causat una ruptura que cap dels dos desitjava.

Encara que Jessica Bueno ha intentat portar el tema amb discreció, finalment s'ha pronunciat sobre el que ha succeït després d'aquell fatídic 23 de febrer en què tot es feia públic. Ho ha fet a través de les seves xarxes socials, on ha publicat un nou vídeo obrint-se en canal i desfogant-se sobre aquest dur moment.

| Instagram, @jessica_bueno

"Avui vull obrir-vos el meu cor i compartir com em sento", escrivia sota el vídeo, un recull de fotografies seves amb amics i una cançó d'Antoñito Molina. "Estic passant per un moment difícil. Amb el cor trencat perquè les relacions de vegades no funcionen tot i que hi hagi amor i esforç", explicava la model.

A través del comunicat, Jessica Bueno s'ha encarregat d'explicar com està intentant recuperar-se després del cop. "És normal que estigui trista, però també sé que aquest moment no defineix qui sóc. Hi ha una espurna dins meu que encara brilla, i estic intentant redescobrir-la", explicava. A això, ha afegit que és un moment per donar-se permís per sentir, però "també per sanar i conèixer-me millor".

La model ha aprofitat per agrair al seu entorn tot el suport que li brinden, assegurant com és d'important tenir persones que li recorden "diàriament que mereixo ser feliç".

Encara que admet que ara mateix està "amb el cor trencat", el vídeo és tota una declaració d'intencions sobre la seva voluntat de sortir a flotació. "Estic intentant entendre que la vida són etapes i ara comença una nova per a mi", aclarava. "Així que aquí estic, amb el cor trencat però decidida a ressorgir. Centrada en tot el que em toca aprendre en aquest camí cap a l'amor propi" afegia com a colofó final, assegurant que té ganes de veure què "això suposarà per a ella".