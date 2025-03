La descoberta de 'Fiesta' a una coneguda presentadora amb un home que ningú esperava

Com cada dissabte, Emma García pren les regnes de 'Festa'per posar-se al capdavant de l'actualitat informativa de la premsa rosa. Aquest ha estat un programa carregat de novetats que tots els seus col·laboradors es morien per comentar. Per descomptat, en primera pàgina ha estat l'entrevista a Claudia Bavel, que posa en escac la relació entre Joaquín Sánchez i Susana Saborido.

Tanmateix, una cosa que ningú esperava és la monumental pillada que el programa de Telecinco li ha fet a una de les presentadores més conegudes de la cadena. Ha estat de la mà de Sergio Garrido, paparazzi i col·laborador habitual de 'Festa', qui ha mostrat en exclusiva les fotos del cap de setmana de la presentadora a Eivissa.

Es tracta de Lorena Castell, que aquesta temporada es posava al capdavant de 'Caiga Quien Caiga' juntament amb Santi Millán i Pablo González Batista. En les fotos es mostrava a la catalana gaudir d'un cap de setmana a Eivissa en companyia d'un home desconegut però amb qui mantenia una actitud molt afectuosa.

| Mediaset

"Van estar junts durant 24 hores molt intenses", narrava el fotoreporter sobre l'escapada exprés de la presentadora. En les fotos, es mostrava a Lorena Castell besant-se apassionadament amb un home dins d'un cotxe. Segons apunta Sergio Garrido, autor de les fotos, Castell s'hauria referit a ell com "el seu churri".

Per descomptat, la identitat d'aquest misteriós home encara no ha estat revelada i tampoc Lorena Castell ha donat cap aclariment. Alt, musculós i amb els braços plens de tatuatges, el paparazzi confessa "no saber el nom del noi" però apunta a una dada important: la parella parlava en anglès entre ells.

"L'endemà al matí, ell va sortir del lloc on s'allotjaven, va agafar uns guants de boxa i va marxar", explicava el col·laborador. També aclarava que la parella havia passat la nit junta al mateix hotel. "Sabem que ella parla anglès i que ell fa boxa... ", reflexionava Marisa Martín Blázquez, afirmant que això donava algunes pistes però no prou.

Aquestes fotos arriben en un moment agredolç per a la presentadora. Fa unes setmanes, es donava a conèixer que Telecinco cancel·lava 'Caiga quien caiga' després de només set entregues a causa de les seves males audiències. Potser, després de donar-se a conèixer la notícia, la catalana necessitava aquesta escapada romàntica a Eivissa per desconnectar d'aquest entrebanc professional.