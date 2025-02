Terelu Campos revela el veritable motiu de la seva sortida de 'Mañaneros' a TVE

Terelu Campos ha canviat el plató de televisió per un escenari de teatre. La presentadora ha començat un nou projecte com a actriu amb la seva primera obra de teatre, 'Santa Lola'. Els seus primers passos en el món de la interpretació no han caigut gaire bé ni a actors ni a alguns companys de la seva professió.

La filla de María Teresa Campos està en plena promoció de la seva obra de teatre i ha parlat amb 'Ni que fuéramos' i 'Matiners', on va tenir el seu breu pas per La 1. La televisiva no ha dubtat a aclarir la veritable raó darrere de la seva sortida de l'espai d'Adela González.

I és que, tan aviat com Terelu Campos va aconseguir un lloc fix a 'D Viernes', el seu pas pel matinal de La 1 es va convertir en un obrir i tancar d'ulls. Mentrestant, des de 'Ni que fuéramos' asseguren que la col·laboradora està ultimant la seva participació a 'Supervivientes 2025'.

| Mediaset

"Què creieu que vaig acabar malament? No entenc per què. Mai vaig tenir cap problema amb cap company", va sentenciar la col·laboradora que va compartir espai per primera vegada amb Lydia Lozano i Chelo García-Cortés, després de la cancel·lació de 'Sálvame' el 2023. "Jo sempre he dit que el millor que m'he emportat d'allà és conèixer a Alberto Guzmán, m'encanta. Em posa missatges i sempre li contesto", va confessar.

Molt més incòmoda i tallant es va mostrar quan li van preguntar per la seva relació amb María Patiño i 'Ni que fuéramos': "Jo et torno a repetir, no m'he barallat amb ningú. Ningú pot dir, dels meus companys, que hagi rebut un missatge meu dolent, increpant-los, demanant-los comptes... Ningú", va sentenciar a Marta Riesco.

"Per tant, el problema no el tinc jo, el problema el tindrà qui hagi decidit doncs no voler-me a la seva vida, i ja està. Aquí ho deixaré", va afegir. I fins i tot va convidar tothom a la seva nova obra de teatre: "Està tothom convidat, que comprin les entrades".