Telecinco puja Flora González amb un nou projecte que l'allunya d'El Tiempo

Flora Gonzálezés un dels rostres més coneguts de Mediaset pel que fa a informació meteorològica. La periodista és un rostre comú als Informatius que comunica el temps que ens espera al llarg de la setmana. Bé, doncs ara el grup ha apostat per ella perquè faci un salt.

La presentadora té entre mans un nou projecte que combinarà amb ser la 'dona del Temps'. Es tracta ni més ni menys que 'Temps de Flora', el nou espai per a la web de Divinity i la plataforma MiTele. Una producció de telerrealitat en què la jiennenca narrarà en primera persona com està vivint els primers mesos del seu embaràs.

Flora González relatarà la seva experiència com a mare primerenca des dels primers mesos del seu embaràs fins al naixement i les primeres hores de vida del seu nadó. El projecte s'estrena just avui, 14 de febrer, dia de Sant Valentí, a la versió web de Divinity i MiTele. Això és també una manera de reforçar els continguts en streaming del grup. Així, 'Temps de Flora' s'uneix a altres formats com 'El debat de les Tentacions', 'Me quedo conmigo' o 'Madres: des del cor'.

| Mediaset

La 'dona del Temps' serà mare per primera vegada als 39 anys coincidint justament amb un gran èxit en la seva trajectòria professional. Tal com va revelar al seu propi grup en una entrevista, la maternitat no era quelcom que es plantejava sovint. Malgrat això, va ser la seva parella qui li va fer replantejar-se aquest projecte de vida: "Quan trobes la persona ideal, et canvia tot", reconeixia en paraules per a Divinity.

"Em considero una privilegiada perquè no tinc símptomes dolents. Tinc una mica de son. Els primers dies em vaig posar molt malament, amb vòmits, nàusees, em feia mal el cos... Al principi vaig pensar que era un refredat, però quan va passar el temps vaig entendre que era una bona notícia així que em vaig fer un test de detecció precoç".

Pel que fa a la conciliació, reconeix que no ha estat fàcil, però sent que ara és el moment: "Treballo des dels 15 anys, he dedicat molt de temps a tenir una carrera... I és molt difícil la conciliació. No veia el moment. Ara s'ha alineat quelcom dins meu i per això he decidit avançar".

La periodista seguirà treballant fins on pugui i es troba en una època molt feliç: "M'encanta la meva feina i em fa molt feliç a un nivell molt profund. Penso reincorporar-me tan aviat com pugui, però no sé com estaré així que fluiré", expressava.