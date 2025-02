El nou projecte de Bárbara Rey que la converteix en la nova estrella de Telecinco

Bárbara Rey torna a Telecinco amb un nou projecte televisiu. Després d'haver arribat a un acord amb Mediaset per protagonitzar tres especials de 'Bárbara Rey, mi verdad' i una entrevista a 'De Viernes', la vedette també ha signat la seva participació en un dels formats estrella de la cadena. Inicialment van sorgir rumors sobre la seva possible participació a 'GH DÚO', però finalment no serà un reality el format en què participarà.

Segons ha avançat El Confidencial Digital, Bárbara Rey ha tancat un acord amb Telecinco per ser la concursant estrella de la segona edició de 'Bailando con las estrellas'. Aquest talent show de ball tornarà a la pantalla amb Jesús Vázquez i Valeria Mazza com a presentadors.

El nou projecte marca el final del conflicte entre Bárbara Rey i Mediaset, després que l'artista decidís retirar les demandes contra Mandarina, Cuarzo i Unicorn Content. Aquestes productores havien estat assenyalades per la vedette a causa de comentaris emesos en els seus programes que, segons ella, afectaven la seva imatge.

| Mediaset

La intenció de Mediaset seria estrenar la segona edició de 'Bailando con las estrellas' a l'abril. El talent show formarà part de l'oferta de Telecinco en els propers mesos juntament amb altres formats com 'Supervivientes' i 'La favorita 1922'. La productora de 'Bailando con las estrellas' treballa en la selecció de la resta de concursants, apostant per perfils amb gran presència a televisió, artistes amb experiència escènica i figures de l'esport.

L'objectiu de Mediaset i Bulldog TV és elevar el nivell del talent show, tant a nivell tècnic com narratiu, per oferir coreografies impactants i moments emocionants en cada gala. Així mateix, s'espera millorar les dades d'audiència mitjançant una producció més cuidada i una millor estratègia promocional.

En la primera edició de 'Bailando con las estrellas', la guanyadora va ser María Isabel, mentre que l'actor Adrián Lastra i Bruno Vila, dels Mozos de Arousa, van completar el podi. Aquest últim es va convertir en una de les figures més controvertides del programa a causa dels seus enfrontaments amb el jurat, especialment amb Julia Gómez Cora. Es desconeix si hi haurà canvis en el jurat en aquesta segona edició.