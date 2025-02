José Mota roba un rostre a Mediaset per a l'estrena del seu nou programa a La 1

Un presentador de Cuatro salta de forma inesperada a La 1 aquest mateix divendres. Aquest 14 de febrer, la cadena estrena 'José Mota No News', el nou espai de l'imitador que comptarà amb un convidat estrella de la competència. De fet, el presentador està a punt d'estrenar un nou format que donarà molt que parlar a Telecinco i Cuatro.

En cada edició de 'José Mota No News', el còmic rebrà al seu plató a celebritats del món de l'art, l'esport o la comunicació. De fet, els populars personatges de l'humorista, com la Vieja del Visillo, Tomás o la Blasa, s'encarregaran de les entrevistes més esbojarrades. Ho faran a artistes de la talla d'Ana Guerra, Rosa López o Antonio Resines.

D'aquesta manera, de forma inesperada, el primer programa de 'José Mota No News' tindrà com a convidat l'aventurer i presentador Jesús Calleja. Aquest rememorarà els seus inicis com a perruquer tallant els cabells a una persona del públic. Es tracta d'una entrevista molt inesperada, tenint en compte que no és habitual veure rostres saltar de cadena d'aquesta manera.

| Prime Video

Recordem que Jesús Calleja es troba en plena promoció de 'Calleja en el espacio'. Després d'explorar els llocs més recòndits del globus per terra, mar i aire, l'aventurer tanca el cercle dels seus viatges. 'Calleja en el espacio' convertirà Jesús Calleja en el tercer espanyol de la història en viatjar a l'espai en el pròxim vol tripulat del coet New Shepard de Blue Origin, en el que serà una experiència única.

Durant el viatge d'11 minuts de durada, els astronautes s'eleven més enllà de la línia de Kármán (100 km/62 milles), el límit internacionalment reconegut de l'espai. Experimenten diversos minuts d'ingravidesa, contemplant vistes de la Terra que canvien la vida a través de finestres que ocupen més d'un terç de la superfície de la càpsula.

Cal destacar que, en el seu estrena, 'José Mota No News' rebrà la cantant Rosa López conversarà amb la Vieja del Visillo sobre la seva trajectòria i actual participació a 'Maestros de la Costura'. Finalment, el DJ Kiko Rivera que serà jutjat pel repartiment del programa en un divertit plet.

'José Mota No News' és el retorn del còmic a la graella setmanal de La 1, després de l'èxit del seu especial de Cap d'Any. 'Operación IA IA OH' va ser líder de la seva franja amb una mitjana de 3.586.000 espectadors (rècord des de 2020), un 31,8% (rècord des de 2018) i fins a 6.159.000 contactes únics.